الجيش الإيراني: إذا ضربوا بنيتنا التحتية فسنرد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر

الجيش الإيراني: إذا ضربوا بنيتنا التحتية فسنرد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر

سبوتنيك عربي

اتهم الجيش الإيراني، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء استهداف سفن خاصة ووسائل نقل ركاب في منطقة الخليج العربي، محذرًا من رد "غير محدد" على...

2026-03-21T12:21+0000

2026-03-21T12:21+0000

2026-03-21T12:21+0000

وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة عمليات القوات المسلحة الإيرانية)، إن "الأعداء الأمريكيين والصهاينة، وبسبب هزائمهم المتتالية وعجزهم عن مواجهة الهجوم المقتدر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، يلجؤون إلى استهداف السفن الشخصية ووسائل نقل المسافرين في الخليج".وشدد على أن "أي اعتداء على البنية التحتية الإيرانية سيقابله رد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر"، مؤكدًا أن "خيارات الرد مفتوحة".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

https://sarabic.ae/20260321/صاروخان-إيرانيان-يصلان-إلى-دييغو-غارسيا-وتحذيرات-بريطانية-من-تهديد-مباشر-للمصالح-الغربية-1111757539.html

https://sarabic.ae/20260321/صواريخ-إيرانية-برؤوس-عنقودية-تضرب-وسط-إسرائيل-فيديو-1111755410.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الجيش الإيراني, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم