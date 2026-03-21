الجيش الإيراني: إذا ضربوا بنيتنا التحتية فسنرد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر
اتهم الجيش الإيراني، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء استهداف سفن خاصة ووسائل نقل ركاب في منطقة الخليج العربي، محذرًا من رد "غير محدد" على... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
اتهم الجيش الإيراني، اليوم السبت، الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء استهداف سفن خاصة ووسائل نقل ركاب في منطقة الخليج العربي، محذرًا من رد "غير محدد" على هذه الهجمات.
وقال المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء المركزي" (غرفة عمليات القوات المسلحة الإيرانية)، إن "الأعداء الأمريكيين والصهاينة، وبسبب هزائمهم المتتالية وعجزهم عن مواجهة الهجوم المقتدر للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية، يلجؤون إلى استهداف السفن الشخصية ووسائل نقل المسافرين في الخليج".
وشدد على أن "أي اعتداء على البنية التحتية الإيرانية سيقابله رد بضرب بنى تحتية أهم وأكثر"، مؤكدًا أن "خيارات الرد مفتوحة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.
وأوضح الحرس، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".
وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.
وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".