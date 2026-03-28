رئيس الوزراء الباكستاني: نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني الشجاع في هذه الظروف الصعبة

جدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، إدانة بلاده للهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران، لا سيما تلك التي استهدفت البنية التحتية المدنية،... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T14:41+0000

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن شريف أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، استعرض خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد لخفض التصعيد، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية. وأوضح شريف أنه يعمل، بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار وقائد الجيش عاصم منير، على التواصل مع الولايات المتحدة ودول الخليج والدول الإسلامية، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لإطلاق محادثات سلام. كما قدّم رئيس الوزراء الباكستاني تعازيه بسقوط أكثر من 1900 ضحية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين وعودة الاستقرار للمتضررين.من جانبه، أشاد الرئيس الإيراني بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان، مستعرضاً موقف بلاده من التطورات الجارية والهجمات التي تتعرض لها.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.

https://sarabic.ae/20260328/موسكو-الدول-التي-تهاجم-المنشآت-النووية-السلمية-في-إيران-تقوض-معاهدة-عدم-انتشار-الأسلحة-النووية-1112037679.html

https://sarabic.ae/20260328/الاستخبارات-التركية-تحذر-الحرب-على-إيران-قد-تشعل-صراعات-بين-الأتراك-والأكراد-والعرب-والفرس-1112037091.html

