خبير سياسي روسي ينتقد خطط الولايات المتحدة للسيطرة على قطاع النفط الإيراني
© AP Photo / Jacquelyn Martin
© AP Photo / Jacquelyn Martin
أعلن مدير مركز الدراسات الجيوسياسية التابع لمعهد التنمية المبتكرة، الخبير السياسي دميتري روديونوف، اليوم الاثنين، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن خطط واشنطن للسيطرة على قطاع النفط الإيراني خيالية تماما بسبب الموقف المهتز للقيادة الأمريكية داخل بلدها والنتائج المحدودة للعملية ضد طهران.
وقال روديونوف، معلقًا على آفاق سيطرة الولايات المتحدة على النفط الإيراني: "هذه خطط خيالية تماما، ولا يمكن للأمريكيين حتى أن يحلموا في ذلك".
وأشار إلى أنه من الناحية النظرية، فإن السيطرة الأمريكية على النفط الإيراني والفنزويلي ستوفر للبلاد مكانة مهيمنة في صناعة النفط في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق ذلك في إيران إلا إذا نجحت العملية العسكرية ضدها.
أضاف روديونوف: "خلال شهر من الصراع، لم تحرز الولايات المتحدة أي تقدم حقيقيا، على الرغم من أن جزءا كبيرا من البنية التحتية الإيرانية دُمر وقُتل عدد كبير من الناس، لكنهم لم يتقدموا خطوة نحو هدفهم وهو تفكيك الحكومة وإخضاعها للولايات المتحدة وإسرائيل".
وأشار إلى أنه من الناحية النظرية، فإن السيطرة الأمريكية على النفط الإيراني والفنزويلي ستوفر للبلاد مكانة مهيمنة في صناعة النفط في الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق ذلك في إيران إلا إذا نجحت العملية العسكرية ضدها.
أضاف روديونوف: "خلال شهر من الصراع، لم تحرز الولايات المتحدة أي تقدم حقيقيا، على الرغم من أن جزءا كبيرا من البنية التحتية الإيرانية دُمر وقُتل عدد كبير من الناس، لكنهم لم يتقدموا خطوة نحو هدفهم وهو تفكيك الحكومة وإخضاعها للولايات المتحدة وإسرائيل".
على العكس من ذلك، نشأ عدد من التهديدات لترامب. من بينها رفض الكونغرس الاستمرار في تمويل العملية العسكرية، واستنفاد مخزونات الصواريخ، والخسارة المحتملة للحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر/ تشرين ثاني، بسبب عدم رضا الناخبين.
وختم روديونوف، قائلا: "سيتعين على الولايات المتحدة التفكير في كيفية تقديم تنازلات لإيران وتمويهها حتى لا يبدو الحل الوسط كهزيمة كاملة".
في وقت سابق، في مقابلة مع وسائل الإعلام، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في السيطرة على النفط الإيراني على غرار المخطط الذي جرى في فنزويلا.