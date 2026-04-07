مصر تحذر من "سيناريو كارثي" على جميع الأطراف دون استثناء

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
29 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تحذر من "سيناريو كارثي" على جميع الأطراف دون استثناء
مصر تحذر من "سيناريو كارثي" على جميع الأطراف دون استثناء
سبوتنيك عربي
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثي لن يكون أي طرف بمنأى عن تداعياته"، وفق تعبيره. 07.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260407/طهران-توجه-رسالة-إلى-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-بعد-إعلان-ترامب-تسليح-جماعات-معارضة-داخل-إيران-1112343905.html
https://sarabic.ae/20260407/تاكر-كارلسون-الهجوم-الأمريكي-على-إيران-يهدد-العالم-بكساد-كبير-ومجاعة-1112343665.html
شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على "ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثي لن يكون أي طرف بمنأى عن تداعياته"، وفق تعبيره.
وخلال اتصالات هاتفية مع نظيريه العراقي فؤاد حسين، والباكستاني محمد إسحاق دار، بالإضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وجان أرنو المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للشرق الأوسط، أكد عبد العاطي، "أهمية ترجيح الحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل توافقي يحقق التهدئة ويجنب المنطقة تداعيات واسعة النطاق"، بحسب بيان أصدرته الخارجية المصرية.
وأوضح البيان أن عبد العاطي استعرض الاتصالات المكثّفة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن الوزير المصري "تناول التداعيات الوخيمة للحرب على حرية الملاحة، وسلاسل الإمداد، والامن الغذائي وحركة التجارة الدولية، فضلًا عن أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار الطاقة والنفط".
وبحسب البيان، تم التأكيد خلال الاتصالات، على أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الحرب لاحتواء التداعيات الواسعة لها وتجنب مزيد من عدم الاستقرار وانعدام الامن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى يوم أمس الاثنين الموافق 6 أبريل/ نيسان الجاري، ثم قرر تمديدها ليوم آخر ينتهي اليوم الثلاثاء.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
ترامب: سنضرب إيران بشدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة القادمة لنعيدها إلى "العصر الحجري"
إعلام إيراني: قصف استهدف جامعة شريف للتكنولوجيا غربي طهران
طهران تعلن بدء هجمات على شركات تكنولوجية في إسرائيل
