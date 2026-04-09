رئيس البرلمان الإيراني: تم انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات

أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأربعاء، أنه "تم انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن"

2026-04-09T02:39+0000

وأوضح قاليباف، عبر بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن "عدم الامتثال للبند الأول من مقترح النقاط العشر بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وهو التزام أشار إليه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، صراحةً وأعلنه وقفا فوريا لإطلاق النار في كل مكان".ولفت إلى "دخول طائرة مسيّرة متسللة إلى المجال الجوي الإيراني، والتي تم تدميرها في مدينة لار في محافظة فارس، في انتهاك واضح للبند الذي يحظر أي انتهاك آخر للمجال الجوي الإيراني".وأشار قاليباف، في بيانه، إلى أن "نكران حق إيران في التخصيب، والذي تضمنه البند السادس من الإطار"، قائلًا: "الآن، تم انتهاك الأساس العملي للتفاوض ذاته بشكل علني وواضح، حتى قبل أن تبدأ المفاوضات".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام أباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران

