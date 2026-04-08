القوات الجو فضائية في إيران: نستعد لرد قوي على "جرائم إسرائيل الوحشية في لبنان"

قال قائد القوات الجو فضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد مجيد موسوي، إن "أي هجوم يستهدف حزب الله اللبناني يُعد هجومًا مباشرًا على إيران". 08.04.2026, سبوتنيك عربي

وأكد موسوي، أن بلاده "تستعد لرد قوي على جرائم إسرائيل الوحشية في لبنان"، لافتًا إلى أن وحدة الشعب الإيراني تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التوجه، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف: أن "الوقود الحقيقي للصواريخ هو حضور المواطنيين الموحد في الشوارع".وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، يوم أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، التي وقعت اليوم فقط، وجاء في البيان: "ارتفع العدد الإجمالي إلى 254 شهيدا و1165 جريحا".وقال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن "المستشفيات مكتظة بالضحايا وتعاني ضغطاً شديداً على قدراتها الاستيعابية"، داعيًا إلى ضرورة تقديم المساعدات الطبية الطارئة وتسهيل وصول الفرق الإنسانية إلى المناطق المتضررة لضمان تقديم العلاج والإسعافات العاجلة للمتضررين.وطالبت السلطات اللبنانية إخلاء شوارع بيروت بشكل فوري، فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، إن "إسرائيل تقصف أحياء سكنية مكتظة في بيروت".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ هجوما هو الأعنف على لبنان منذ بدء الحرب، حيث استهدف أكثر من 100 موقع خلال 10 دقائق، لافتا إلى أنها شملت بيروت والبقاع وجنوب لبنان ومراكز قيادة وبنى عسكرية "لحزب الله".من جانبه، لم يعلن "حزب الله" عن أي عمليات عسكرية ضد إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار، الذي يستمر لأسبوعين بين إيران والولايات المتحدة، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء.عراقجي: العالم يشهد المجازر في لبنان والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة"حزب الله" حول الضربات الإسرائيلية على لبنان: محاولة يائسة للانتقام من المدنيينالصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 230 طفلا وإصابة 1800 آخرين منذ بدء العدوان على إيران

