تصويت... برأيك لماذا تشن إسرائيل أعنف هجماتها على لبنان في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا إسرائيليًا عنيفًا يأتي غداة الإعلان عن هدنة بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، وسط تقديرات بأن تل أبيب تسعى إلى استثمار أي هامش هدوء... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
تشهد الساحة اللبنانية تصعيدًا إسرائيليًا عنيفًا يأتي غداة الإعلان عن هدنة بين واشنطن وطهران لمدة أسبوعين، وسط تقديرات بأن تل أبيب تسعى إلى استثمار أي هامش هدوء قائم في جبهات أخرى لإعادة ترتيب أولوياتها العسكرية.
هذا التصعيد، الذي اتسم بكثافة غير مسبوقة في العمليات، حيث شنّت إسرائيل 135 غارة خلال ساعة على لبنان، مخلُفة مئات القتلى والجرحى، يطرح تساؤلات حول ما إذا كان مرتبطًا بتطورات ميدانية مباشرة، أم أنه جزء من حسابات أوسع تتعلق بإعادة رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.
في هذا السياق، يرى مراقبون أن الهجمات قد تعكس توجهًا إسرائيليًا نحو استغلال الهدنة في بعض الجبهات لتصفية الحسابات مع جبهة لبنان، بما يحدّ من قدرة "الخصوم" على إعادة التموضع أو تعزيز قدراتهم العسكرية. ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره "محاولة لفرض واقع ميداني جديد"، قبل الدخول في أي ترتيبات أو تفاهمات قد تُطرح على الطاولة في المرحلة المقبلة.
في المقابل، لا يستبعد محللون أن يكون التصعيد "جزءا من سياسة الضغط العسكري المكثف
"، بهدف تحسين شروط التفاوض أو فرض إملاءات سياسية وأمنية أكثر تشددًا، بينما يذهب آخرون إلى ربطه بمحاولات تعويض إخفاقات سابقة لم تحقق فيها إسرائيل أهدافها المعلنة، ما يدفعها إلى تصعيد وتيرة العمليات لاستعادة زمام المبادرة وإظهار القدرة على التأثير الميداني.
