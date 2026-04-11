خبير عسكري: الغاية الاستراتيجية لواشنطن استخدام الطاقة كوسيلة للضغط على الصين وتكريس تبعية أوروبا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير عسكري: الغاية الاستراتيجية لواشنطن استخدام الطاقة كوسيلة للضغط على الصين وتكريس تبعية أوروبا
خبير عسكري: الغاية الاستراتيجية لواشنطن استخدام الطاقة كوسيلة للضغط على الصين وتكريس تبعية أوروبا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان: "مع انطلاق محادثات إسلام آباد اليوم، عقد رئيس وزراء باكستان، محمد شهباز شريف، اجتماعا مع جيه دي فانس، نائب رئيس الولايات المتحدة.
وأشاد رئيس الوزراء بالتزام الوفدين بالانخراط البناء، معربا عن أمله في أن تشكّل هذه المحادثات خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة".
قال الخبير الاستراتيجي العميد عادل المشموشي، إن الساحة الميدانية تشهد حاليا ما يمكن وصفه بـ "استراحة محارب"، بعد حرب مستعرة استمرت لـ 40 يوما أرهقت الطرفين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك": أن الجانبين باتا بحاجة ماسة لهدنة لالتقاط الأنفاس، حيث تسعى إيران لتضميد جراحها وإعادة بناء هيكلتها القيادية، بينما تحتاج الولايات المتحدة لإعادة ملء مخازنها وصيانة طائراتها وقطعها البحرية وتحديث قوائم أهدافها، مشددا على أن الأمور اللوجستية في الحروب لا تقل أهمية عن الأعمال القتالية.
ووأوضح المشموشي أن الخبراء الاستراتيجيين سيعكفون على دراسة العوامل التي مكنت النظام الإيراني من البقاء متماسكا وقادرا على إطلاق الصواريخ رغم الاستهدافات الحيوية، موضحا أن صمود إيران و"حزب الله" فاق التوقعات بفضل استغلال التضاريس الجغرافية وإقامة مدن صناعية عسكرية تحت الجبال، بالإضافة إلى الاستناد للعامل الأيديولوجي.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن الحوار والتفاوض قد لا يفضي إلى نهاية الحرب، لأن الغاية الاستراتيجية للولايات المتحدة تكمن في التحكم بشحنات النفط واستخدام الطاقة كوسيلة لتطويع الصين وتكريس تبعية أوروبا.
وحذر المشموشي من أن أي محاولة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز ستواجه برفض دولي قاطع لأن أمن الممرات محكوم باتفاقيات دولية.
وشدد على أن المنطقة أمام حرب تنفذ على فصول، انتهى منها فصلان، ونحن الآن على أبواب الفصل الثالث نتيجة الشروط "التعجيزية والتركيعية" المطروحة، وهو ما يدفع القادة الإيرانيين للاستماتة في الدفاع.
واجتمع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، وذلك قبيل انطلاق المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران في إسلام آباد.
وتابع البيان: "رئيس الوزراء أكد مجددا أن باكستان تتطلع إلى مواصلة تسهيل جهود الجانبين لتحقيق تقدم نحو سلام مستدام في المنطقة".
كما أكد البيت الأبيض أن وفدا أمريكيا يضم جيه دي فانس، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الباكستاني.
