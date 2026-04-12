القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين
القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأحد، أن قواتها ستفرض حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحا (الساعة 5 مساء بتوقيت... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في تنفيذ حصار على جميع حركة المرور البحرية التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وفقًا لإعلان الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)".وأضاف البيان: "سيتم تطبيق الحصار بشكل محايد ضد السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان. لن تعيق قوات القيادة المركزية الأمريكية حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد، وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية"، وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".بزشكيان: طهران ستجد سبيلا للاتفاق مع واشنطن إذا احترمت حقوق الإيرانيينانتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق
القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين

21:33 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 22:24 GMT 12.04.2026)
© REUTERS Benoit Tessierناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأحد، أن قواتها ستفرض حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحا (الساعة 5 مساء بتوقيت موسكو).
وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في تنفيذ حصار على جميع حركة المرور البحرية التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وفقًا لإعلان الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)".
وأضاف البيان: "سيتم تطبيق الحصار بشكل محايد ضد السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان. لن تعيق قوات القيادة المركزية الأمريكية حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".

من جهته اعتبر الحرس الثوري الإيراني، يوم الأحد، أن اقتراب السفن العسكرية من مضيق هرمز يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النا، وأوضح في بيان، أن قواته البحرية أكدت أن مضيق هرمز يخضع لرقابة وإدارة دقيقة، ومفتوح أمام عبور السفن المدنية دون أي أضرار، وذلك وفقا للوائح محددة.وأضاف البيان أن أي سفينة عسكرية تحاول الاقتراب من مضيق هرمز، تحت أي ذريعة، ستُعد مخالفة لوقف إطلاق النار، وسيتم التعامل معها بحزم.

الحرس الثوري الإيراني: سيتم التعامل بحزم مع أي سفينة عسكرية تقترب من مضيق هرمز
17:33 GMT
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد، وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".
وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.
وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية"، وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".
