القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأحد، أن قواتها ستفرض حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية اعتبارا من 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحا (الساعة 5 مساء بتوقيت...

وقالت القيادة المركزية في بيان لها: "ستبدأ قوات القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في تنفيذ حصار على جميع حركة المرور البحرية التي تدخل وتخرج من الموانئ الإيرانية في 13 نيسان/أبريل الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي، وفقًا لإعلان الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)".وأضاف البيان: "سيتم تطبيق الحصار بشكل محايد ضد السفن التابعة لجميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج وخليج عمان. لن تعيق قوات القيادة المركزية الأمريكية حرية الملاحة للسفن التي تعبر مضيق هرمز من وإلى الموانئ غير الإيرانية".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد، وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية"، وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".بزشكيان: طهران ستجد سبيلا للاتفاق مع واشنطن إذا احترمت حقوق الإيرانيينانتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق

