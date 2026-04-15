https://sarabic.ae/20260415/تصويت-برأيك-هل-تحصل-واشنطن-بحصار-موانئ-إيران-على-ما-فشلت-بتحقيقه-بالمفاوضات؟-1112579748.html
تصويت... برأيك هل تحصل واشنطن بحصار موانئ إيران على ما لم تحققه بالمفاوضات؟
نجحت ناقلة نفط إيرانية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، من عبور مضيق هرمز والوصول إلى المياه الإقليمية لإيران دون اعتراض، رغم التهديدات الأمريكية بمنع وصول... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2509a71788433237deed6718519929d0.jpg
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b7ff007d918ba2db5a7076bea7683161.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
11:50 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 12:01 GMT 15.04.2026)
نجحت ناقلة نفط إيرانية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، من عبور مضيق هرمز والوصول إلى المياه الإقليمية لإيران دون اعتراض، رغم التهديدات الأمريكية بمنع وصول السفن إلى السواحل الإيرانية.
وبحسب المعطيات، وصلت الناقلة التي تصل قدرتها الاستيعابية إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام إلى وجهتها دون أن تواجه أي عوائق، وبدورها، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء، أن سفينة إيرانية أخرى تمكنت أيضا من عبور مضيق هرمز
رغم الحصار البحري الأمريكي.
وفي السياق ذاته، حذر محللون من أن حصار واشنطن للموانئ قد يشكل خطوة قد تدفع نحو تصعيد إقليمي واسع، خاصة إذا ردت إيران بإجراءات مضادة في الممرات البحرية.
ويرى آخرون أن حصار الموانئ قد يشكل خطوة أكثر تأثيرا، إذ يستهدف شريانا حيويا للتجارة الإيرانية.
في ضوء هذه المعطيات، برأيك، هل تحصل واشنطن بحصار موانئ إيران على ما لم تحققه بالمفاوضات؟