لافروف: دول رابطة الدول المستقلة تحافظ على صون المقدرات التاريخية للحرب الوطنية العظمى

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
لافروف: دول رابطة الدول المستقلة تحافظ على صون المقدرات التاريخية للحرب الوطنية العظمى
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين التنفيذي لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
لافروف: دول رابطة الدول المستقلة تحافظ على صون المقدرات التاريخية للحرب الوطنية العظمى

11:32 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 12:34 GMT 17.04.2026)
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمين التنفيذي لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا عقب اجتماع وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في موسكو.
وكشف لافروف، خلال المؤتمر، إلى أن وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة، توصلوا خلال اجتماعهم إلى اتفاق بشأن صون الحقيقة التاريخية للحرب الوطنية العظمى، وتثقيف شباب الرابطة بروح احترام بطولات جميع شعوب الاتحاد السوفيتي.

وقال لافروف: "اتفقنا، وأعتبر هذا الاتفاق بالغ الأهمية، على مواصلة العمل على صون الحقيقة التاريخية للحرب العالمية الثانية، وللحرب الوطنية العظمى، وإيلاء اهتمام خاص لتثقيف الشباب في دول رابطة الدول المستقلة بروح احترام البطولات الجماعية لجميع شعوب الاتحاد السوفيتي".

وأضاف "توثّق هذه السنوات مساهمة كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق في تحقيق النصر. وتسلّط هذا الوثائق الضوء على حقائق جديدة تُؤكّد الدور المحوري للجبهة الداخلية في دحر النازية".
وأوضح لافروف أن هذا العمل يعد دون مبالغة عملا أساسيا، والذي قام بإعداده فريق من الخبراء والمؤرخين ذوي الكفاءة العالية من روسيا ودول رابطة الدول المستقلة الأخرى، وبدعم من مجالس الأمن.

كما أعرب الوزير عن امتنانه الخاص للمشاركين في الاجتماع لمشاركتهم الفعّالة في فعاليات إحياء الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وأردف لافروف: "ناقشنا اليوم ضرورة مواصلة عملنا المشترك للحفاظ على ذكرى أبطال تلك الحرب وتعزيزها، وذكرى الأجيال التي مثّلت شعوب الاتحاد السوفيتي وأصبحت جيل المنتصرين".
واختتم لافروف قوله: لا شك أن جهودنا المشتركة داخل رابطة الدول المستقلة للحفاظ على ذكرى بطولة أجدادنا، ولذلك أود التأكيد على ذلك مرة أخرى أن تلك الجهود مطلوبة بشكل خاص في الوقت الراهن.

وتشهد العاصمة الروسية موسكو، في 9 مايو من كل عام، عرضا عسكريا مهيبا في الساحة الحمراء، بمناسبة ذكرى النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، بحضور عدد كبير من الزعماء والقادة من جميع أنحاء العالم.
