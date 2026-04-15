لافروف ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الخامس عشر من أبريل/نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".وأضاف البيان: "أكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية التي تستهدف دول الخليج العربية، ولا سيما تلك التي تمس البنية التحتية المدنية. واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان".وأردف البيان: "أعرب سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان آل سعود عن دعمهما لحوار يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار والأمن على المدى الطويل في المنطقة، استناداً إلى توازن المصالح بين جميع الدول الواقعة فيها. وأكدت روسيا والسعودية استعدادهما للإسهام في تنظيم هذا الحوار".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
لافروف ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

18:46 GMT 15.04.2026
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، الوضع في مضيق هرمز، مشيرة إلى دعوتهما إلى وقف جميع الأعمال العدائية.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الخامس عشر من أبريل/نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".

وتابع البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في مضيق هرمز في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها طهران".

وأضاف البيان: "أكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية التي تستهدف دول الخليج العربية، ولا سيما تلك التي تمس البنية التحتية المدنية. واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان".
ناريشكين: إرادة إيران الصلبة أثبتت أن الإملاءات لم تعد ممكنة اليوم
18:36 GMT
وأردف البيان: "أعرب سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان آل سعود عن دعمهما لحوار يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار والأمن على المدى الطويل في المنطقة، استناداً إلى توازن المصالح بين جميع الدول الواقعة فيها. وأكدت روسيا والسعودية استعدادهما للإسهام في تنظيم هذا الحوار".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.
