لافروف ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

لافروف ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع في المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود،... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T18:46+0000

2026-04-15T18:46+0000

2026-04-15T18:46+0000

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في الخامس عشر من أبريل/نيسان، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود".وأضاف البيان: "أكد الوزيران مجدداً على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية التي تستهدف دول الخليج العربية، ولا سيما تلك التي تمس البنية التحتية المدنية. واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة باكستان".وأردف البيان: "أعرب سيرغي لافروف، وفيصل بن فرحان آل سعود عن دعمهما لحوار يضم جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الاستقرار والأمن على المدى الطويل في المنطقة، استناداً إلى توازن المصالح بين جميع الدول الواقعة فيها. وأكدت روسيا والسعودية استعدادهما للإسهام في تنظيم هذا الحوار".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, روسيا