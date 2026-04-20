عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن لبنان سيجري "مفاوضات ثنائية" مع إسرائيل، لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي...
12:41 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 12:47 GMT 20.04.2026)
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن لبنان سيجري "مفاوضات ثنائية" مع إسرائيل، لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي بالمناطق جنوبي البلاد، وفق تعبيره.
وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني: "أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، لوفد الجبهة السيادية من أجل لبنان، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا".
وأضاف عون: "المفاوضات الثنائية سيتولاها لبنان من خلال وفد يترأسه (رئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والمعروفة بالميكانيزم) السفير سيمون كرم، ولن يشارك أحد لبنان في هذه المهمة أو يحل مكانه".
وتابع: "نحن أمام خيارين، إما مواصلة الحرب بكل عواقبها أو التفاوض لإنهائها وتحقيق استقرار دائم. لقد اخترت طريق المفاوضات".
وجاء في البيان أن "المفاوضات المستقبلية ستكون منفصلة عن أي عملية أخرى"، وأن "نجاحها سيعتمد على دعم محلي واسع في لبنان".
وأشار مكتب الرئيس اللبناني إلى أن عون "أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن تفهمه لموقف لبنان، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار وإطلاق عملية التفاوض".
وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان لاحق، أن "الرئيس جوزاف عون، استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاتصالات بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو. كما تناول البحث مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، والسبل الآيلة للمحافظة على وقف إطلاق النار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.