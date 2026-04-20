عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

عون: لبنان سيتفاوض مع إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، أن لبنان سيجري "مفاوضات ثنائية" مع إسرائيل، لإنهاء الأعمال العدائية واستعادة السيادة وإنهاء الوجود الإسرائيلي...

2026-04-20T12:41+0000

2026-04-20T12:41+0000

2026-04-20T12:47+0000

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني: "أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، لوفد الجبهة السيادية من أجل لبنان، أن خيار التفاوض هدفه وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا".وتابع: "نحن أمام خيارين، إما مواصلة الحرب بكل عواقبها أو التفاوض لإنهائها وتحقيق استقرار دائم. لقد اخترت طريق المفاوضات".وجاء في البيان أن "المفاوضات المستقبلية ستكون منفصلة عن أي عملية أخرى"، وأن "نجاحها سيعتمد على دعم محلي واسع في لبنان".وأوضحت الرئاسة اللبنانية، في بيان لاحق، أن "الرئيس جوزاف عون، استقبل السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وعرض معه الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة، والاتصالات بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو. كما تناول البحث مرحلة ما بعد الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، والسبل الآيلة للمحافظة على وقف إطلاق النار".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 أبريل (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في الـ14 من الشهر ذاته، بين حكومتي البلدين، لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم.وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن مقتل نحو 2300 قتيل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, العالم العربي