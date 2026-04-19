نتنياهو: إسرائيل في حالة حرب مع دولة "تنشر عدم الاستقرار في العالم"

سبوتنيك عربي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن "الشراكة مع الولايات المتحدة ستجلب المزيد من الأمل للعالم"، على حد قوله. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل في حالة حرب مع إيران التي تنشر عدم الاستقرار في العالم"، مؤكدا أن الأمر لم ينته بعد وقد تحدث تطورات جديدة في أي لحظة.اشترط وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأسبوع الماضي، إزالة اليورانيوم المخصب كشرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن كاتس أن إسرائيل "أقوى مما مضى ولم نعد مهددين بالإبادة"، وفق تعبيره.وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن واشنطن وتل أبيب حددتا هدفا يقضي بأن إزالة اليورانيوم المخصب شرط أساسي لإنهاء الحرب على إيران.وأضاف يسرائيل كاتس: "عملياتنا في إيران دمرت المشروع النووي الإيراني ومنعت إيران من إنتاج سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "وكلاء إيران في المنطقة ضُربوا بقوة وفقدوا قدرتهم على تشكيل تهديد استراتيجي لإسرائيل".وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن ممثلين عن الولايات المتحدة، سيتوجهون مساء يوم غد الاثنين، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات مع ممثلين عن إيران، بغرض التوصل إلى اتفاق سلام، وفق تعبيره.وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "نقدّم عرضًا عادلًا ومعقولًا للغاية، وآمل أن يقبلوه، وإذا لم يقبلوه، فستدمّر الولايات المتحدة كل محطة توليد كهرباء، وكل جسر، في إيران، انتهى عهد اللطف"، على حد قوله.وتابع: "إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل"، وفقا له.وأول أمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسلسلة من التصريحات حول التحضير لـ"اتفاق مهم" مع إيران، وزعم أن طهران "وافقت على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتعهدت بعدم إغلاق مضيق هرمز"، معلنا عن "خطط واشنطن، بالتعاون مع طهران، لاستخراج اليورانيوم المخصب من إيران، تمهيدًا لنقله إلى الولايات المتحدة"، وفقا له.وسمحت إيران، أول أمس الجمعة، لجميع السفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز، حتى نهاية وقف إطلاق النار، الذي أُعلن عنه في 8 أبريل/ نيسان الجاري. وجاء ذلك وسط اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.من جانبه، رفض ترامب رفع الحصار عن المواني الإيرانية إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين. ونفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، هذه التصريحات، متهمًا الرئيس الأمريكي بـ"شن حرب إعلامية والتلاعب بالرأي العام". وفي صباح يوم أمس السبت، أعلنت إيران "استعادة" السيطرة العسكرية على المضيق.

