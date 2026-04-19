كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات للعمل بكامل قوته في لبنان لحماية جنوده

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات للعمل بكامل قوته في لبنان لحماية جنوده
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 5 فرق عسكرية تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف تدمير البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 19.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "هناك تعليمات للجيش بالعمل بكامل قوته داخل لبنان لحماية الجنود الإسرائيليين".وأوضح أن "الهدف من العمليات هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل"، مضيفا أنه "في حال عدم التزام الحكومة اللبنانية بتعهداتها، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.وأفاد الجيش في بيان له، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "رصدت عناصر إرهابية انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل شكّل تهديدا مباشرا"، وفق وصفه.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد".ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 5 فرق عسكرية تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف تدمير البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "هناك تعليمات للجيش بالعمل بكامل قوته داخل لبنان لحماية الجنود الإسرائيليين".
وأوضح أن "الهدف من العمليات هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل"، مضيفا أنه "في حال عدم التزام الحكومة اللبنانية بتعهداتها، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.
وأفاد الجيش في بيان له، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "رصدت عناصر إرهابية انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل شكّل تهديدا مباشرا"، وفق وصفه.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد".
ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
