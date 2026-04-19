كاتس: الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات للعمل بكامل قوته في لبنان لحماية جنوده

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن 5 فرق عسكرية تعمل جنوب خط الدفاع الأمامي بهدف تدمير البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني. 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T14:17+0000

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "هناك تعليمات للجيش بالعمل بكامل قوته داخل لبنان لحماية الجنود الإسرائيليين".وأوضح أن "الهدف من العمليات هو نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديدات عن سكان شمال إسرائيل"، مضيفا أنه "في حال عدم التزام الحكومة اللبنانية بتعهداتها، فإن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية".وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.وأفاد الجيش في بيان له، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "رصدت عناصر إرهابية انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل شكّل تهديدا مباشرا"، وفق وصفه.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد".ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

