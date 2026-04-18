نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان لإحباط التهديدات
2026-04-18T20:26+0000
https://sarabic.ae/20260418/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-3-آخرين-خلال-اشتباكات-في-جنوب-لبنان--1112675197.html
https://sarabic.ae/20260418/يونيفيل-مقتل-جندي-وإصابة-3-آخرين-من-قوات-حفظ-السلام-في-جنوب-لبنان-1112666381.html
https://sarabic.ae/20260416/الجيش-الإسرائيلي-استمرار-التمركز-جنوب-لبنان-بعد-وقف-النار-1112624406.html
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، بهدف إحباط أي تهديدات تستهدف قواته أو المستوطنات، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بالتعازي إلى عائلة ضابط الصف (احتياط) باراك كلفون، الذي قُتل خلال العمليات في جنوب لبنان
، مشيدًا بما وصفه بـ"شجاعته".
وأضاف أنه يتضامن مع عائلة القتيل في هذه الظروف، متمنيًا الشفاء العاجل للجنود المصابين، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في المنطقة الأمنية لمواجهة التهديدات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل أحد أفراده وإصابة ثلاثة آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان.
وأوضح الجيش
، في بيان، أن الحادث وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل الضابط الاحتياط باراك كلفون، إلى جانب إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما أُصيب جندي ثالث بجروح طفيفة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.
وأفاد الجيش في بيان له، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "رصدت عناصر إرهابية انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل شكّل تهديدا مباشرا".
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان
بهدف "إزالة التهديد". ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.