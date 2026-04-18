https://sarabic.ae/20260418/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-سيواصل-عملياته-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-لإحباط-التهديدات--1112677592.html

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان لإحباط التهديدات

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان، بهدف إحباط أي تهديدات تستهدف قواته أو... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-18T20:26+0000

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0e/1108149372_0:21:1154:670_1920x0_80_0_0_5d2e2abca8657eb2fbd337fb852a6516.jpg

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، إنه يتقدم بالتعازي إلى عائلة ضابط الصف (احتياط) باراك كلفون، الذي قُتل خلال العمليات في جنوب لبنان، مشيدًا بما وصفه بـ"شجاعته". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، مقتل أحد أفراده وإصابة ثلاثة آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان.وأوضح الجيش، في بيان، أن الحادث وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل الضابط الاحتياط باراك كلفون، إلى جانب إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما أُصيب جندي ثالث بجروح طفيفة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد". ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

