الجيش الإسرائيلي: استمرار التمركز جنوب لبنان بعد وقف النار
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته مستمرة بالتمركز في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، حيز...
الجيش الإسرائيلي: استمرار التمركز جنوب لبنان بعد وقف النار
22:43 GMT 16.04.2026 (تم التحديث: 22:44 GMT 16.04.2026)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قواته مستمرة بالتمركز في جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، حيز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يواصل جيش الدفاع تمركزه في مواقعه في جنوب لبنان في مواجهة النشاطات الإرهابية المستمرة لحزب الله".
وأضاف: "حرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.