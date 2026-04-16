https://sarabic.ae/20260416/حزب-الله-وإسرائيل-يتبادلان-القصف-عقب-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1112623111.html

"حزب الله" وإسرائيل يتبادلان القصف عقب إعلان وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T20:47+0000

2026-04-16T21:02+0000

أخبار حزب الله

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109483863_11:0:921:512_1920x0_80_0_0_290733f50396308aece4cfb07967fa52.jpg

واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة". وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة. وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة نهاريا، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال. من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مهنئة الحكومتين على ما وصفته بـ"الإنجاز المهم" الذي تحقق بوساطة الولايات المتحدة. وأكدت ميلوني، في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار خلال المرحلة المقبلة. وشددت على أن "حزب الله" اللبناني يجب أن يوقف جميع الأعمال العدائية ضد إسرائيل، وأن يلتزم بالقرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية، معتبرة أنه يتحمل مسؤولية اندلاع النزاع، وفق البيان.كما أكدت أن إيطاليا ستواصل دورها في دعم الاستقرار على طول الخط الأزرق، من خلال مشاركتها في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل)، إلى جانب دعم سيادة لبنان عبر تعزيز قدرات قواته المسلحة.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

