نتنياهو: القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها جنوبي لبنان بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار

صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه وافق على هدنة في لبنان بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن القوات...

2026-04-16T16:46+0000

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو، خلال اجتماعه هاتفيا مع الكابينت لتقديم تحديث بشأن وقف إطلاق النار المرتقب، الذي قد يبدأ الليلة في لبنان، قوله: "طلب ترامب ذلك، ولدينا مصالح في العلاقات مع الولايات المتحدة. سنبقى في لبنان حيث نحن الآن".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

