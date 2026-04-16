لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار
لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المواطنين إلى التريث في العودة إلى البلدات والقرى، إلى حين اتضاح مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T18:18+0000
2026-04-16T18:18+0000
2026-04-16T18:18+0000
وجاء في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن بري وجّه رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية، أشاد فيها بصمودهم وتضحياتهم، مؤكدًا إدراكه لمرارة النزوح ولهفة العودة إلى المناطق التي غادروها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا لقاء في واشنطن للمرة الأولى منذ 34 عاما يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار.وأضاف ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبيان الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المحادثات تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المواطنين إلى التريث في العودة إلى البلدات والقرى، إلى حين اتضاح مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن بري وجّه رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية، أشاد فيها بصمودهم وتضحياتهم، مؤكدًا إدراكه لمرارة النزوح ولهفة العودة إلى المناطق التي غادروها.
وشدد على أن الحفاظ على السلامة والأرواح يمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى عدم التسرع في العودة إلى المناطق المتأثرة قبل اتضاح الصورة بشكل كامل وفقًا لبنود الاتفاق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا لقاء في واشنطن للمرة الأولى منذ 34 عاما يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار.
وأضاف ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.
وأكد الرئيس الأمريكي
أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار إنهاء النزاعات، مشيرًا إلى خبرته السابقة في المساهمة بإنهاء عدد من الحروب حول العالم.
وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبيان الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المحادثات تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الطرفين يبدوان راغبين في تحقيق السلام
، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حدوث تقدم سريع في هذا المسار.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان
منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".