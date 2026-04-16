لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار
لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المواطنين إلى التريث في العودة إلى البلدات والقرى، إلى حين اتضاح مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-16T18:18+0000
2026-04-16T18:18+0000
وجاء في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن بري وجّه رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية، أشاد فيها بصمودهم وتضحياتهم، مؤكدًا إدراكه لمرارة النزوح ولهفة العودة إلى المناطق التي غادروها. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا لقاء في واشنطن للمرة الأولى منذ 34 عاما يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار.وأضاف ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبيان الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المحادثات تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان: ندعو إلى التريث في العودة إلى البلدات حتى اتضاح مجريات تنفيذ وقف إطلاق النار

18:18 GMT 16.04.2026
دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المواطنين إلى التريث في العودة إلى البلدات والقرى، إلى حين اتضاح مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وجاء في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، أن بري وجّه رسالة إلى أهالي الجنوب والبقاع والضاحية، أشاد فيها بصمودهم وتضحياتهم، مؤكدًا إدراكه لمرارة النزوح ولهفة العودة إلى المناطق التي غادروها.
وشدد على أن الحفاظ على السلامة والأرواح يمثل أولوية قصوى، داعيًا إلى عدم التسرع في العودة إلى المناطق المتأثرة قبل اتضاح الصورة بشكل كامل وفقًا لبنود الاتفاق.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
وأشار إلى أن لبنان وإسرائيل عقدا لقاء في واشنطن للمرة الأولى منذ 34 عاما يوم الثلاثاء الماضي، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، لبحث سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار.
وأضاف ترامب أنه وجّه نائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، للعمل مع الجانبين من أجل التوصل إلى سلام دائم.
وأكد الرئيس الأمريكي أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في مسار إنهاء النزاعات، مشيرًا إلى خبرته السابقة في المساهمة بإنهاء عدد من الحروب حول العالم.
وأضاف ترامب أنه سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس لبنان جوزاف عون في البيت الأبيض، لإجراء أول محادثات جادة بين الجانبين منذ عام 1983.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للبيان الذي صدر مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المحادثات تمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات بين البلدين.
وأكد الرئيس الأمريكي أن الطرفين يبدوان راغبين في تحقيق السلام، معربًا عن تفاؤله بإمكانية حدوث تقدم سريع في هذا المسار.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عقدت، يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا ثلاثيا، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى، وسفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، وأجرى المشاركون نقاشات حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين.
وذكر بيان أمريكي إسرائيلي لبناني مشترك، أن هذا الاجتماع شكل أول تواصل رفيع المستوى بين حكومتي إسرائيل ولبنان منذ عقود، وتابع: "أجرى المشاركون نقاشات مثمرة حول الخطوات اللازمة لإطلاق مفاوضات مباشرة بين البلدين".
