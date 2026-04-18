https://sarabic.ae/20260418/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جندي-وإصابة-3-آخرين-خلال-اشتباكات-في-جنوب-لبنان--1112675197.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين خلال اشتباكات في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل أحد أفراده وإصابة ثلاثة آخرين خلال معارك دارت في جنوب لبنان.

2026-04-18T19:05+0000

2026-04-18T19:05+0000

2026-04-18T19:05+0000

أخبار لبنان

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105753336_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_20872227ca7e4160da7906a8c0e0c000.jpg

وأوضح الجيش، في بيان، أن الحادث وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل الضابط الاحتياط باراك كلفون، إلى جانب إصابة جنديين بجروح متوسطة، فيما أُصيب جندي ثالث بجروح طفيفة.وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد "حزب الله" اللبناني.وأوضح الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية شنت غارات في عدة مناطق في جنوب لبنان بهدف "إزالة التهديد". ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية