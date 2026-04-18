لافروف: يجب ألا نغفل عن القضية الفلسطينية
لمنع عودة سكان 55 قرية... إسرائيل تخطط لفرض "الخط الأصفر" جنوب لبنان
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
لمنع عودة سكان 55 قرية... إسرائيل تخطط لفرض "الخط الأصفر" جنوب لبنان

10:25 GMT 18.04.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat جنود في الجيش الإسرائيلي
 جنود في الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
جنود في الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في جنوب لبنان.
وأوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الأمريكي، أنه لن يُسمح بعودة اللبنانيين إلى نحو 55 قرية تقع ضمن نطاق المنطقة التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها جنوب لبنان، في إجراء يثير مخاوف حقوقية بشأن تداعياته الإنسانية.
وفي المقابل، حذرت مصادر حقوقية من أن تطبيق هذا الإجراء قد يفضي إلى تهجير طويل الأمد أو دائم لعشرات الآلاف من السكان، ومنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، بما قد يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر التهجير القسري والعقاب الجماعي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
إعلام: نتنياهو "مذهول" من تصريحات ترامب بأن إسرائيل "محظور عليها" شن هجمات على لبنان
00:19 GMT
وفي وقت سابق من صباح أمس الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدا ميدانيا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
الرئيس اللبناني: استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن
أمس, 17:39 GMT
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.
