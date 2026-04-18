https://sarabic.ae/20260418/لمنع-عودة-سكان-55-قرية-إسرائيل-تخطط-لفرض-الخط-الأصفر-جنوب-لبنان-1112662147.html

لمنع عودة سكان 55 قرية... إسرائيل تخطط لفرض "الخط الأصفر" جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

العالم العربي

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/17/1109548623_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d29b5e0340760be15b36a8b75b5e4210.jpg

وأوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الأمريكي، أنه لن يُسمح بعودة اللبنانيين إلى نحو 55 قرية تقع ضمن نطاق المنطقة التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها جنوب لبنان، في إجراء يثير مخاوف حقوقية بشأن تداعياته الإنسانية.وفي المقابل، حذرت مصادر حقوقية من أن تطبيق هذا الإجراء قد يفضي إلى تهجير طويل الأمد أو دائم لعشرات الآلاف من السكان، ومنعهم من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، بما قد يشكل انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر التهجير القسري والعقاب الجماعي.وفي وقت سابق من صباح أمس الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدا ميدانيا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

