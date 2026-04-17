https://sarabic.ae/20260417/الرئيس-اللبناني-استعدنا-لبنان-للمرة-الأولى-منذ-نحو-نصف-قرن--1112652412.html

الرئيس اللبناني: استعدنا لبنان للمرة الأولى منذ نحو نصف قرن

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، بأن وقف إطلاق النار الذي تحقق في لبنان يُعد ثمرة جهود وتضحيات جماعية، مؤكداً أن البلاد استعادت نفسها للمرة الأولى... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T17:39+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110413381_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9339c6a4138ab9b5ebbe162aaa20c158.jpg

وفي رسالة وجهها إلى اللبنانيين، أضاف عون: "ما تحقق من وقف لإطلاق النار كان خلاصة جهود الجميع، وثمرة التضحيات التي قدمتموها، فأيقظت ضمير العالم"، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد عون أن "ما تحقق من وقف لإطلاق النارهو ثمرة صمود الذين ثبتوا في بيوتهم وقراهم على خطوط النار، مؤكدين للعالم أننا باقون هنا ولن نرحل مهما حصل". وتابع الرئيس اللبناني: "هو أيضاً ثمرة جهود كل من استضاف أخاه في الوطن، وثمرة جهود جبارة بذلها كل المسؤولين اللبنانيين مع أشقائنا وأصدقاء لبنان في العالم، جهود وصلت النهارات بالليالي من الاتصالات على كل المستويات وفي كل الاتجاهات، فلم نهدأ ولم نتعب ولم نشك لحظة في حقنا وواجبنا". وأضاف: "لن أسمح بعد اليوم بأن يموت لبناني واحد، أو باستمرار النزف من أهلي وشعبي من أجل مصالح نفوذ الآخرين أو حسابات محاور القوى القريبة أو البعيدة". وختم الرئيس عون بالقول إن لبنان يقف اليوم أمام مرحلة جديدة، هي "مرحلة الانتقال من العمل على وقف إطلاق النار إلى العمل على اتفاقات دائمة تحفظ حقوق شعبنا ووحدة أرضنا وسيادة وطننا".وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

