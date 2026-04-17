خبيرة: ضغوط أمريكية لإعادة رسم المشهد في جنوب لبنان

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
خبيرة: ضغوط أمريكية لإعادة رسم المشهد في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
حصري
العالم العربي
الأخبار
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710310_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_ac8280666186cb9a6fdcb3ec12d9cca7.jpg
وأوضحت مشلب لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "البيان الثلاثي شكّل صدمة لدى الشارع اللبناني، بعدما تجاهل مسألة الاحتلال، وركّز على اعتبار وجود "حزب الله" جوهر الأزمة، وهو ما قوبل برفض من قوى سياسية متعددة الانتماءات".كما أشارت إلى أن "الاتفاق منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس بشكل منفرد، على خلاف الصيغة السابقة التي كانت تتيح هذا الحق للطرفين"، معتبرة ذلك "انحيازًا واضحًا لن يحظى بقبول داخلي".ووفقا لمشلب، فإن إسرائيل "تفرض واقعًا ميدانيًا جديدًا عبر تصنيف شريط بعمق 8 كيلومترات كمنطقة عازلة، مع منع السكان من العودة إلى قراهم، بالتوازي مع خرائط عسكرية تدرج مناطق جنوب الليطاني ضمن نطاق عمليات محتملة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحديث عن وقف إطلاق النار في ظل استمرار القيود الميدانية ومنح تل أبيب حرية تنفيذ ضربات جوية".وأكدت أن "أي محاولة لفرض تطبيع دون توافق وطني قد تؤدي إلى انقسام داخلي"، حسب قولها. وحذّرت المحللة السياسية من أن "أي خرق إسرائيلي قد يقود إلى رد مباشر، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة".وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260417/ماكرون-يوجه-رسالة-إلى-حزب-الله-وإسرائيل-بعد-بدء-الهدنة-في-لبنان-1112631414.html
https://sarabic.ae/20260416/الجيش-الإسرائيلي-استمرار-التمركز-جنوب-لبنان-بعد-وقف-النار-1112624406.html
لبنان
خبيرة: ضغوط أمريكية لإعادة رسم المشهد في جنوب لبنان

14:20 GMT 17.04.2026
حصري
اعتبرت الكاتبة والمحللة السياسية ليندا مشلب، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والذي أعلنت عنه أمريكا، "يكرّس واقعًا جديدًا في جنوب لبنان"، واصفة إياه بـ"المربك والخطير"، حسب تعبيرها.
وأوضحت مشلب لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن "البيان الثلاثي شكّل صدمة لدى الشارع اللبناني، بعدما تجاهل مسألة الاحتلال، وركّز على اعتبار وجود "حزب الله" جوهر الأزمة، وهو ما قوبل برفض من قوى سياسية متعددة الانتماءات".
كما أشارت إلى أن "الاتفاق منح إسرائيل حق الدفاع عن النفس بشكل منفرد، على خلاف الصيغة السابقة التي كانت تتيح هذا الحق للطرفين"، معتبرة ذلك "انحيازًا واضحًا لن يحظى بقبول داخلي".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين
09:57 GMT
ووفقا لمشلب، فإن إسرائيل "تفرض واقعًا ميدانيًا جديدًا عبر تصنيف شريط بعمق 8 كيلومترات كمنطقة عازلة، مع منع السكان من العودة إلى قراهم، بالتوازي مع خرائط عسكرية تدرج مناطق جنوب الليطاني ضمن نطاق عمليات محتملة، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحديث عن وقف إطلاق النار في ظل استمرار القيود الميدانية ومنح تل أبيب حرية تنفيذ ضربات جوية".

ورأت مشلب أن "الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة اللبنانية تهدف إلى دفعها نحو نزع سلاح "حزب الله" والانخراط في مسار سلام، وهو خيار يواجه رفضًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا نظرًا لتداعيات الحرب الأخيرة".

وأكدت أن "أي محاولة لفرض تطبيع دون توافق وطني قد تؤدي إلى انقسام داخلي"، حسب قولها. وحذّرت المحللة السياسية من أن "أي خرق إسرائيلي قد يقود إلى رد مباشر، ما يبقي احتمالات التصعيد قائمة".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
الجيش الإسرائيلي: استمرار التمركز جنوب لبنان بعد وقف النار
أمس, 22:43 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن "لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين، وفق تعبيره.
