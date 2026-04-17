الجيش اللبناني يعيد فتح جسر القاسمية البحري بعد تدميره في غارة إسرائيلية.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن وحدة مختصة تعمل على فتح جسر القاسمية البحري في مدينة صور بالكامل، بعد استهدافه في اعتداء إسرائيلي. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

ونشر الجيش اللبناني، صباح اليوم الجمعة، بيانا أكد من خلاله أن وحدة مختصة من قواته العسكرية تعمل على فتح جسر القاسمية البحري في مدينة صور بالكامل، بعد استهدافه في اعتداء إسرائيلي أمس الخميس. وأكد الجيش اللبناني في بيانه على أن قواته العسكرية تقوم بهذا العمل بالتنسيق والتعاون الكامل مع البلديات وجمعيات أهلية في مدينة صور، حيث تمركزت إحدى الوحدات العسكرية في محيط الجسر. وفي وقت سابق، صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة". وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة نهاريا، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمال إسرائيل.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260417/الجيش-اللبناني-سجلنا-انتهاكات-إسرائيلية-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1112625472.html

https://sarabic.ae/20260416/نتنياهو-القوات-الإسرائيلية-ستبقى-في-مواقعها-جنوبي-لبنان-بعد-بدء-تنفيذ-وقف-إطلاق-النار-1112617498.html

