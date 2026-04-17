الجيش اللبناني: سجلنا انتهاكات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
قال الجيش اللبناني، فجر الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا متقطعًا طال عددًا من قرى جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T00:19+0000
00:18 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 00:19 GMT 17.04.2026)
قال الجيش اللبناني، فجر الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا متقطعًا طال عددًا من قرى جنوب لبنان بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وأضاف الجيش اللبناني، عبر منصة "إكس"، أن "سجلنا عددًا من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى".
ودعا الجيش اللبنانيين للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة.
ولفت البيان إلى أن "قيادة الجيش تستمر في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين".
وفي وقت سابق، صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة نهاريا، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمال إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.