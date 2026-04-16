ترامب: آمل أن يتصرف "حزب الله" بلباقة وحكمة خلال هذه الفترة الزمنية المهمة

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يتصرف حزب الله اللبناني بـ"لباقة وحكمة" خلال فترة وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والتي دخلت حيز... 16.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-16T23:55+0000

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "آمل أن يتصرف حزب الله بلباقة وحكمة خلال هذه الفترة الزمنية الهامة، فسوف تكون لحظة عظيمة لهم إذا فعلوا ذلك".وأضاف: "لا مزيد من القتل، يجب أن يسود السلام أخيرًا".وفي وقت سابق، صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة "12" الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة نهاريا، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمال إسرائيل.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260416/حزب-الله-وإسرائيل-يتبادلان-القصف-عقب-إعلان-وقف-إطلاق-النار-1112623111.html

