الرئيس اللبناني: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حساسة ومفصلية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن "المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حساسة ومفصلية"، داعيًا إلى "مسؤولية وطنية موحدة في التعاطي مع هذه المرحلة... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-17T12:15+0000
https://sarabic.ae/20260417/ماكرون-يوجه-رسالة-إلى-حزب-الله-وإسرائيل-بعد-بدء-الهدنة-في-لبنان-1112631414.html
https://sarabic.ae/20260417/الكرملين-روسيا-ترحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-1112639474.html
12:14 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 12:15 GMT 17.04.2026)
صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن "المفاوضات المباشرة مع إسرائيل حساسة ومفصلية"، داعيًا إلى "مسؤولية وطنية موحدة في التعاطي مع هذه المرحلة الدقيقة"، وفق تعبيره.
وأكد عون، في تصريحات رسمية مساء اليوم الجمعة، أن "وقف إطلاق النار مع إسرائيل، هو المدخل الأساسي للمضي قدمًا في المفاوضات، وموقف الدولة اللبنانية واضح وثابت ويتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتأمين انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية الجنوبية، واستعادة أسرانا، ومعالجة الخلافات الحدودية العالقة بما يحفظ حقوق لبنان وسيادته"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأشار إلى أنه "بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، من المفترض أن يلعب الجيش اللبناني
دورًا أساسيًا ومركزيًا، من خلال الانتشار السريع والكامل حتى الحدود الجنوبية الدولية، مع إنهاء كل المظاهر المسلحة غير الشرعية"، على حد قوله.
وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن "الجيش سيعمل على طمأنة أهلنا في الجنوب، لدى عودتهم إلى قراهم وبلداتهم، بأن الوضع الأمني سيكون محصورًا بالجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية فقط، وبأن لا مكان لأي قوة مسلحة أخرى".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.