https://sarabic.ae/20260417/الشرع-دمشق-تتأثر-بما-يجري-في-لبنان-ونثمن-الجهود-التي-قام-بها-ترامب-لإيقاف-الحرب-1112632672.html

الشرع: دمشق تتأثر بما يجري في لبنان ونثمن الجهود التي قام بها ترامب لإيقاف الحرب

سبوتنيك عربي

صرح أحمد الشرع الرئيس السوري للفترة الانتقالية، اليوم الجمعة، بأن دمشق تتأثر بما يجري في لبنان. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T10:41+0000

أخبار سوريا اليوم

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104518539_0:0:1676:943_1920x0_80_0_0_2dcdc35c1652b9101031eddc65550682.jpg

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس الشرع ثمن الجهود التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف الحرب.فيما أعرب الشرع عن أمله بالانتقال إلى مرحلة إصلاح المسارات وعدم تكرار مثل هذه الحروب مرة أخرى. وقال: "سوريا تعبت خلال السنوات الماضية وتعرض الشعب السوري لهجرة ونزوح وضربات بالسلاح الكيميائي وهناك دمار كبير، وتجنيبها اليوم الدخول في أي صراع هو المسار الطبيعي والصحيح".وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين. واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة". وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة. وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.

https://sarabic.ae/20260417/براك-سوريا-لا-تريد-حربا-مع-إسرائيل-ونضغط-على-تل-أبيب-لوقف-النار-مع-لبنان-1112631598.html

https://sarabic.ae/20260417/الجيش-اللبناني-يعيد-فتح-جسر-القاسمية-البحري-بعد-تدميره-في-غارة-إسرائيلية-فيديو-1112628756.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

