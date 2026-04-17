ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين
ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه من أن يُهدّد استمرار العمليات العسكرية وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل،... 17.04.2026, سبوتنيك عربي
ونشر ماكرون تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، قال فيها: "أطالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يجب على "حزب الله" إلقاء سلاحه، ويجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية، ووقف الحرب".
سبوتنيك عربي
إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
إيمانويل ماكرون, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين

09:57 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 09:58 GMT 17.04.2026)
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه من أن يُهدّد استمرار العمليات العسكرية وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، منتصف ليل أمس الخميس اليوم الجمعة.
ونشر ماكرون تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، قال فيها: "أطالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يجب على "حزب الله" إلقاء سلاحه، ويجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية، ووقف الحرب".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "أقدم كامل دعمي لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، كما أعلنه الرئيس ترامب أمس، وأعبّر أيضًا عن قلقي من أنه قد يكون قد أصبح بالفعل هشًا بسبب استمرار العمليات العسكرية".
وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، فجر اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا متقطعًا طال عددًا من قرى جنوبي لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مضيفًا عبر منصة "إكس": "سجلنا عددًا من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى".
ودعا الجيش اللبنانيين للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة.
ولفت البيان إلى أن "قيادة الجيش تستمر في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
