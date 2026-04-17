ماكرون يوجه رسالة إلى "حزب الله" اللبناني وإسرائيل بعد بدء الهدنة بين الطرفين

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقه من أن يُهدّد استمرار العمليات العسكرية وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل،... 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T09:57+0000

ونشر ماكرون تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم الجمعة، قال فيها: "أطالب بتوفير الأمن للمدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يجب على "حزب الله" إلقاء سلاحه، ويجب على إسرائيل احترام السيادة اللبنانية، ووقف الحرب".وأضاف الرئيس الفرنسي: "أقدم كامل دعمي لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، كما أعلنه الرئيس ترامب أمس، وأعبّر أيضًا عن قلقي من أنه قد يكون قد أصبح بالفعل هشًا بسبب استمرار العمليات العسكرية".وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، فجر اليوم الجمعة، إن قصفًا إسرائيليًا متقطعًا طال عددًا من قرى جنوبي لبنان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، مضيفًا عبر منصة "إكس": "سجلنا عددًا من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى".ودعا الجيش اللبنانيين للتريث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، مشددًا على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنب الاقتراب من المناطق الخطرة.وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260417/الجيش-اللبناني-يعيد-فتح-جسر-القاسمية-البحري-بعد-تدميره-في-غارة-إسرائيلية-فيديو-1112628756.html

https://sarabic.ae/20260416/ترامب-آمل-أن-يتصرف-حزب-الله-بلباقة-وحكمة-خلال-هذه-الفترة-الزمنية-المهمة-1112624943.html

لبنان

سبوتنيك عربي

