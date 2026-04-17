الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
2026-04-17T12:10+0000
2026-04-17T12:10+0000
2026-04-17T12:10+0000
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نرحب بالتأكيد بوقف إطلاق النار". وقال: "نأمل أن يتمكن الجانبان، خلال هذه الأيام التي تم تحديدها، من التوصل بالفعل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل". واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
روسيا, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
روسيا, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نرحب بالتأكيد بوقف إطلاق النار".
وأعرب بيسكوف عن أمله في أن يتمكن لبنان وإسرائيل من التوصل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل.
وقال: "نأمل أن يتمكن الجانبان، خلال هذه الأيام التي تم تحديدها، من التوصل بالفعل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تصعيدًا ميدانيًا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.