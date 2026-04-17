الكرملين: روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا ترحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال بشأن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نرحب بالتأكيد بوقف إطلاق النار". وقال: "نأمل أن يتمكن الجانبان، خلال هذه الأيام التي تم تحديدها، من التوصل بالفعل إلى اتفاقات تمنع تكرار الاشتباكات القتالية في المستقبل". واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260417/الكرملين-معظم-الدول-الأوروبية-يتزايد-انخراطها-في-الصراع-الأوكراني-1112638025.html

https://sarabic.ae/20260417/الجيش-اللبناني-يعيد-فتح-جسر-القاسمية-البحري-بعد-تدميره-في-غارة-إسرائيلية-فيديو-1112628756.html

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

