الكرملين: معظم الدول الأوروبية يتزايد انخراطها في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن انخراط العديد من الدول الأوروبية في الصراع الأوكراني يتزايد. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف، معلقًا على نشر وزارة الدفاع الروسية لمواقع إنتاج الطائرات المسيّرة لصالح أوكرانيا في أوروبا: "يتزايد الانخراط المباشر لهذه الدول في الصراع، وفي الحرب الدائرة حول أوكرانيا". وتابع: "نأمل أن نتمكن خلال هذه الأيام المحددة من التوصل إلى اتفاقيات تمنع تجدد الاشتباكات العسكرية". وتابع: "حاليا، لا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ هذا المقترح".وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وبكين ستعلنان معا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260415/لافروف-يؤكد-انفتاح-روسيا-على-المفاوضات-مع-أوكرانيا-1112570755.html
https://sarabic.ae/20260417/لافروف-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-تغير-التوجهات-بالقارة-الأوراسية-بما-في-ذلك-بشأن-الأمن-1112633894.html
11:26 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 11:55 GMT 17.04.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن انخراط العديد من الدول الأوروبية في الصراع الأوكراني يتزايد.
وقال بيسكوف، معلقًا على نشر وزارة الدفاع الروسية لمواقع إنتاج الطائرات المسيّرة لصالح أوكرانيا في أوروبا: "يتزايد الانخراط المباشر لهذه الدول في الصراع، وفي الحرب الدائرة حول أوكرانيا".
وفي السياق ذاته، قال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول تعليق الكرملين على نبأ وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نرحّب بالتأكيد بوقف إطلاق النار".
وتابع: "نأمل أن نتمكن خلال هذه الأيام المحددة من التوصل إلى اتفاقيات تمنع تجدد الاشتباكات العسكرية".
وأكد بيسكوف أن روسيا لا تزال منفتحة على قبول اليورانيوم المخصب من إيران، وقال: "هذا المقترح ليس قيد التفاوض حاليا، على حد علمنا. الجانب الروسي منفتح عليه، كما صرح الرئيس بوتين مرارا".
وتابع: "حاليا، لا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ هذا المقترح".
وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وبكين ستعلنان معا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.