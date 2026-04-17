الكرملين: معظم الدول الأوروبية يتزايد انخراطها في الصراع الأوكراني

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن انخراط العديد من الدول الأوروبية في الصراع الأوكراني يتزايد. 17.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-17T11:26+0000

وقال بيسكوف، معلقًا على نشر وزارة الدفاع الروسية لمواقع إنتاج الطائرات المسيّرة لصالح أوكرانيا في أوروبا: "يتزايد الانخراط المباشر لهذه الدول في الصراع، وفي الحرب الدائرة حول أوكرانيا". وتابع: "نأمل أن نتمكن خلال هذه الأيام المحددة من التوصل إلى اتفاقيات تمنع تجدد الاشتباكات العسكرية". وتابع: "حاليا، لا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تنفيذ هذا المقترح".وأشار بيسكوف إلى أن موسكو وبكين ستعلنان معا عن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين. وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

