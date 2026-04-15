لافروف يؤكد انفتاح روسيا على المفاوضات مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قبلت الاقتراح الذي طُرح في قمة ألاسكا، وما تزال ملتزمة به، مشيرًا إلى أن موسكو ما تزال منفتحة... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سيرغي لافروف

وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين: "روسيا قبلت الاقتراح الذي طُرح في ألاسكا، وما تزال ملتزمة به".وأشار إلى أنه خلال مفاوضات ألاسكا، دار الحديث حول ضرورة اعتراف أوكرانيا وحلفائها بالواقع على الأرض.وعن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أكد لافروف أنها "ليست مجمّدة"، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات، وأنه "لا يتم الإفصاح عن كل شيء".ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 14 إلى 15 أبريل/ نيسان الجاري.لافروف: الغرب يفكر بإطلاق تحالف عسكري جديد بمشاركة أوكرانيا

