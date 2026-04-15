لافروف يؤكد انفتاح روسيا على المفاوضات مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قبلت الاقتراح الذي طُرح في قمة ألاسكا، وما تزال ملتزمة به، مشيرًا إلى أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع كييف.
2026-04-15T06:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سيرغي لافروف
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قبلت الاقتراح الذي طُرح في قمة ألاسكا، وما تزال ملتزمة به، مشيرًا إلى أن موسكو ما تزال منفتحة على الحوار مع كييف.
وأوضح لافروف، في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في بكين: "روسيا قبلت الاقتراح الذي طُرح في ألاسكا، وما تزال ملتزمة به".
وأشار إلى أنه خلال مفاوضات ألاسكا، دار الحديث حول ضرورة اعتراف أوكرانيا وحلفائها بالواقع على الأرض.
وجدد لافروف التأكيد على استعداد موسكو للتواصل مع واشنطن واستئناف المفاوضات حول أوكرانيا.
وعن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أكد لافروف أنها "ليست مجمّدة"، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات، وأنه "لا يتم الإفصاح عن كل شيء".
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية ضد روسيا، مستمرة، وكذلك التمييز ضد الشركات الروسية في السوق.
ويجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زيارة رسمية إلى الصين، في الفترة من 14 إلى 15 أبريل/ نيسان الجاري.