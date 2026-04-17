موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به
موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها في الالتزام به التزاما تاما.
2026-04-17T15:28+0000
2026-04-17T15:28+0000
2026-04-17T15:31+0000
وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في السادس عشر من أبريل/نيسان، أُعلن عن وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام. نُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في وقف إراقة الدماء".وتابعت: "نحن على يقين بأن التخلي التام عن استخدام القوة والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيع مستدام وطويل الأمد للأوضاع في الجمهورية اللبنانية".واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به
15:28 GMT 17.04.2026 (تم التحديث: 15:31 GMT 17.04.2026)
رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها في الالتزام به التزاما تاما.
وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في السادس عشر من أبريل/نيسان، أُعلن عن وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام. نُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في وقف إراقة الدماء".
وتابعت: "نأمل أن يُلتزم بوقف إطلاق النار التزاما تاما، بما يهيئ الظروف لخفض التصعيد بشكل مستدام في لبنان، وتحسين الوضع الإنساني المتدهور هناك بسرعة".
وتابعت: "نحن على يقين بأن التخلي التام عن استخدام القوة والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيع مستدام وطويل الأمد للأوضاع في الجمهورية اللبنانية".
وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل، تصعيدا ميدانيا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.