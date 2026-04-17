موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به

موسكو ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتأمل بالالتزام به

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها في الالتزام به التزاما تاما.

2026-04-17T15:28+0000

2026-04-17T15:28+0000

2026-04-17T15:31+0000

وجاء في بيان للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "في السادس عشر من أبريل/نيسان، أُعلن عن وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية لمدة عشرة أيام. نُرحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي أسهم في وقف إراقة الدماء".وتابعت: "نحن على يقين بأن التخلي التام عن استخدام القوة والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان التنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 من شأنه أن يمهد الطريق لتطبيع مستدام وطويل الأمد للأوضاع في الجمهورية اللبنانية".واستهدف الحزب بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيّرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260417/الكرملين-روسيا-ترحب-بوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-1112639474.html

https://sarabic.ae/20260417/الجيش-اللبناني-يعيد-فتح-جسر-القاسمية-البحري-بعد-تدميره-في-غارة-إسرائيلية-فيديو-1112628756.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya"

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية