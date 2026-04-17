الأمين العام للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس. 17.04.2026, سبوتنيك عربي
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس.
وقال ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمين العام، إن غوتيريش "يرحب بإعلان وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين إسرائيل ولبنان، ويشيد بدور الولايات المتحدة في تسهيل هذا الاتفاق، ويؤكد مجددًا دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق".
وأعرب غوتيريش، بحسب البيان، عن أمله في "أن يمهد وقف إطلاق النار هذا الطريق للمفاوضات والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 (2006)، نحو التوصل إلى حل طويل الأمد للنزاع".
ودعا الأمين العام "جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، في وقت سابق من أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين.