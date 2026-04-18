إعلام: نتنياهو "مذهول" من تصريحات ترامب بأن إسرائيل "محظور عليها" شن هجمات على لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصيب بصدمة وقلق جراء منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع توجيه إسرائيل... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T00:19+0000
أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصيب بصدمة وقلق جراء منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول منع توجيه إسرائيل ضربات إلى لبنان.
ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصادر عن مصادر قولها إن "نتنياهو كان مذهولًا وقلقًا عندما علم بالمنشور".
ووفقًا لمصادر "أكسيوس"، فقد طلب المسؤولون الإسرائيليون توضيحات من البيت الأبيض بشأن منشور الرئيس الأمريكي.
وأشارت المصادر إلى أن "هذا المنشور يتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، والذي يحتفظ بموجبه لإسرائيل بالحق في شن ضربات حتى خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار الدفاع عن النفس".
وكان ترامب قد كتب، في وقت سابق، عبر منصة "تروث سوشيال" أن إسرائيل لن تشن ضربات على لبنان بعد الآن لأن "الولايات المتحدة منعتها من القيام بذلك".
وردًا على طلب التعليق على المنشور، اكتفى البيت الأبيض بتأكيد حق الجانب الإسرائيلي في الدفاع عن النفس، بحسب "أكسيوس".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى اتفاق بوقف إطلاق النار
لمدة عشرة أيام، اعتبارًا من منتصف ليل 17 نيسان/أبريل بالتوقيت المحلي.