"يونيفيل": مقتل جندي وإصابة 3 آخرين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مقتل أحد عناصرها وإصابة ثلاثة آخرين، اثنان منهم في حالة خطيرة، جراء تعرض دورية تابعة لها لإطلاق نار في جنوب... 18.04.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت البعثة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت أثناء تنفيذ دورية مهمة لإزالة الذخائر غير المنفجرة على طريق في بلدة غندورية، بهدف إعادة ربط مواقع تابعة لها، حيث تعرضت لإطلاق نار بأسلحة خفيفة من قبل جهات غير حكومية. وأعربت "يونيفيل" عن تعازيها لأسرة الجندي القتيل وزملائه، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة إدانتها للهجوم الذي وصفته بـ"المتعمد" على عناصرها أثناء أداء مهامهم. وأشارت إلى أن فرق إزالة الذخائر تؤدي دورًا حيويًا في منطقة العمليات، خصوصًا بعد التصعيد الأخير، لافتة إلى فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، فيما تشير التقديرات الأولية إلى ضلوع جهات غير حكومية. ودعت "يونيفيل" الحكومة اللبنانية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الهجوم ومحاسبتهم.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين، في هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم السبت.وأصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "تستنكر قيادة الجيش الحادثة التي جرت مع دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في منطقة الغندورية - بنت جبيل، على أثر تبادل لإطلاق النار مع مسلحين ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصر الدورية".وتابعت: "تؤكد قيادة الجيش استمرار التنسيق الوثيق مع "يونيفيل" خلال المرحلة الدقيقة الراهنة، كما يُجري الجيش التحقيق اللازم للوقوف على ملابسات الحادثة وتوقيف المتورطين".

