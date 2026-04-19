عدسة "سبوتنيك" في النبطية جنوبي لبنان... دمار واسع وذهول يسكن ملامح العائدين

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عدسة "سبوتنيك" في النبطية جنوبي لبنان... دمار واسع وذهول يسكن ملامح العائدين
سبوتنيك عربي
لبنان
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
وجالت كاميرا "سبوتنيك" في أحياء النبطية، التي تغيرت معالمها بفعل القصف، مبانٍ سويت بالأرض، وأسواق تراثية تحولت إلى ركام، ودمار واسع لحق بالبنى التحتية. المدينة التي صمدت تحت نيران الغارات لأكثر من شهر ونصف، بدت اليوم مثقلة بجراح الحرب، حيث يعمل الأهالي على تفقد ممتلكاتهم وسط ذهول من حجم الدمار، الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من سريان الهدنة، سجلت كاميرا "سبوتنيك"، عودة "محدودة" وخجولة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها. ويعزو مراقبون وسكان محليون هذا البطء في العودة إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، إذ سُجلت حوادث إطلاق نار عدة وتحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في الأجواء، ما ولّد حالة من التوجس لدى النازحين، الذين كانوا يأملون بعودة آمنة ومستقرة. أما الملف الأبرز والأكثر تعقيدًا، فيتمثل في منع الجيش الإسرائيلي أهالي 55 بلدة جنوبية من العودة إلى منازلهم. هذه البلدات تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي شريط جغرافي يمتد على مسافة تتراوح بين 3 إلى 10 كيلومترات على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. ويبقى المشهد في الجنوب اللبناني، وتحديدًا في النبطية ومحيطها، معلّقًا بين الأمل بانتهاء الكابوس العسكري وبين الواقع الميداني، الذي تفرضه الخروقات والقيود الإسرائيلية. ومع بقاء 7 أيام على انتهاء المدة الأولية للهدنة، يبقى السؤال هل ستصمد التهدئة أمام التحديات الميدانية أم أن "الخط الأصفر" سيبقى عقبة أمام طيّ صفحة الحرب؟
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
10:45 GMT 19.04.2026
حصري
مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، يومه الثالث، ضمن الهدنة المقررة لمدة 10 أيام، رصدت عدسة "سبوتنيك" المشهد الميداني في مدينة النبطية، كبرى مدن الجنوب اللبناني، والتي كانت مسرحًا لعمليات عسكرية عنيفة طوال 46 يوما من الغارات الإسرائيلية المكثّفة والمدمّرة.
وجالت كاميرا "سبوتنيك" في أحياء النبطية، التي تغيرت معالمها بفعل القصف، مبانٍ سويت بالأرض، وأسواق تراثية تحولت إلى ركام، ودمار واسع لحق بالبنى التحتية. المدينة التي صمدت تحت نيران الغارات لأكثر من شهر ونصف، بدت اليوم مثقلة بجراح الحرب، حيث يعمل الأهالي على تفقد ممتلكاتهم وسط ذهول من حجم الدمار، الذي خلّفه الجيش الإسرائيلي.
وعلى الرغم من سريان الهدنة، سجلت كاميرا "سبوتنيك"، عودة "محدودة" وخجولة لأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها. ويعزو مراقبون وسكان محليون هذا البطء في العودة إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية لبنود الاتفاق، إذ سُجلت حوادث إطلاق نار عدة وتحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي في الأجواء، ما ولّد حالة من التوجس لدى النازحين، الذين كانوا يأملون بعودة آمنة ومستقرة.

وفي هذا السياق، جاءت خطابات مسؤولي "حزب الله" اللبناني، لترسم صورة أكثر حذرًا، إذ أكدت التصريحات الأخيرة للحزب على "ضرورة اليقظة ومراقبة مدى التزام الجانب الإسرائيلي بالاتفاق"، مشددة على أن "المقاومة تتابع عن كثب تحركات العدو وخروقاته المستمرة"، وهو ما انعكس ترددًا لدى العائلات، التي فضّلت التريث قبل العودة الكاملة.

أما الملف الأبرز والأكثر تعقيدًا، فيتمثل في منع الجيش الإسرائيلي أهالي 55 بلدة جنوبية من العودة إلى منازلهم. هذه البلدات تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي شريط جغرافي يمتد على مسافة تتراوح بين 3 إلى 10 كيلومترات على طول الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
جنود إسرائيليون يظهرون على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في شمال إسرائيل، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
"الخط الأصفر"... هل تستنسخ إسرائيل تجربة غزة لقضم قرى جنوبي لبنان؟
06:38 GMT
ويبقى المشهد في الجنوب اللبناني، وتحديدًا في النبطية ومحيطها، معلّقًا بين الأمل بانتهاء الكابوس العسكري وبين الواقع الميداني، الذي تفرضه الخروقات والقيود الإسرائيلية.
ومع بقاء 7 أيام على انتهاء المدة الأولية للهدنة، يبقى السؤال هل ستصمد التهدئة أمام التحديات الميدانية أم أن "الخط الأصفر" سيبقى عقبة أمام طيّ صفحة الحرب؟
