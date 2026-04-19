https://sarabic.ae/20260419/الخط-الأصفر-هل-تستنسخ-إسرائيل-تجربة-غزة-لقضم-قرى-جنوب-لبنان-1112681212.html

"الخط الأصفر"... هل تستنسخ إسرائيل تجربة غزة لقضم قرى جنوبي لبنان؟

"الخط الأصفر"... هل تستنسخ إسرائيل تجربة غزة لقضم قرى جنوبي لبنان؟

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء ما وصفه بـ"خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الفاصل الذي يعتمده في قطاع غزة، بين قواته والمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس... 19.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-19T06:38+0000

2026-04-19T06:38+0000

2026-04-19T06:38+0000

لبنان

إسرائيل

أخبار حزب الله

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112681055_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_66bdd667e09253979e8173f49a8a3049.jpg

وتعدّ هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الإسرائيلي عن هذا الإجراء، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له أمس السبت، أن قواته رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، أشخاصا وصفهم بـ"الإرهابيين" جنوب "الخط الأصفر"، مدعيًا أنهم "انتهكوا" اتفاق وقف إطلاق النار واقتربوا من المنطقة الواقعة شمال الخط بما شكل "تهديدا مباشرا" لقواته، وفق تعبيره.وأكد أنه يحتفظ بـ"حق التحرك والتعامل مع أي تهديدات، رغم سريان وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استمرار "العمليات العسكرية المحدودة" في المنطقة.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن تل أبيب تعتزم منع عودة السكان إلى نحو 55 بلدة وقرية تقع ضمن نطاق هذا الخط، ما يثير مخاوف من إطالة أمد النزوح في المناطق الحدودية.في المقابل، كان "حزب الله" اللبناني أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، امتدت من جنوب لبنان حتى عمق 160 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية وصولًا إلى تل أبيب، وذلك خلال 45 يوما من المواجهات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في محاولة لاحتواء التصعيد، وفتح المجال أمام جهود التهدئة.وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أمس السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في جنوب لبنان.وأوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الأمريكي، أنه "لن يُسمح بعودة اللبنانيين إلى نحو 55 قرية تقع ضمن نطاق المنطقة"، التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها جنوبي لبنان، في إجراء يثير مخاوف حقوقية بشأن تداعياته الإنسانية.ويمثل "الخط الأصفر"، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيمًا جديدا للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يمتد ما بين 1.5 و6.5 كيلومتر داخل القطاع الساحلي، بحيث تسيطر إسرائيل على 58% من مساحة غزة.

https://sarabic.ae/20260418/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-سيواصل-عملياته-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-لإحباط-التهديدات--1112677592.html

https://sarabic.ae/20260418/ماكرون-يعلن-مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-جنوبي-لبنانوالجيش-اللبناني-يعلق-1112664293.html

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار