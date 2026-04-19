"الخط الأصفر"... هل تستنسخ إسرائيل تجربة غزة لقضم قرى جنوبي لبنان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260419/الخط-الأصفر-هل-تستنسخ-إسرائيل-تجربة-غزة-لقضم-قرى-جنوب-لبنان-1112681212.html
"الخط الأصفر"... هل تستنسخ إسرائيل تجربة غزة لقضم قرى جنوبي لبنان؟
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء ما وصفه بـ"خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الفاصل الذي يعتمده في قطاع غزة، بين قواته والمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس... 19.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-19T06:38+0000
2026-04-19T06:38+0000
لبنان
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112681055_0:0:1202:676_1920x0_80_0_0_66bdd667e09253979e8173f49a8a3049.jpg
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الإسرائيلي عن هذا الإجراء، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له أمس السبت، أن قواته رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، أشخاصا وصفهم بـ"الإرهابيين" جنوب "الخط الأصفر"، مدعيًا أنهم "انتهكوا" اتفاق وقف إطلاق النار واقتربوا من المنطقة الواقعة شمال الخط بما شكل "تهديدا مباشرا" لقواته، وفق تعبيره.وأكد أنه يحتفظ بـ"حق التحرك والتعامل مع أي تهديدات، رغم سريان وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استمرار "العمليات العسكرية المحدودة" في المنطقة.وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن تل أبيب تعتزم منع عودة السكان إلى نحو 55 بلدة وقرية تقع ضمن نطاق هذا الخط، ما يثير مخاوف من إطالة أمد النزوح في المناطق الحدودية.في المقابل، كان "حزب الله" اللبناني أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، امتدت من جنوب لبنان حتى عمق 160 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية وصولًا إلى تل أبيب، وذلك خلال 45 يوما من المواجهات.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في محاولة لاحتواء التصعيد، وفتح المجال أمام جهود التهدئة.وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أمس السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في جنوب لبنان.وأوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الأمريكي، أنه "لن يُسمح بعودة اللبنانيين إلى نحو 55 قرية تقع ضمن نطاق المنطقة"، التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها جنوبي لبنان، في إجراء يثير مخاوف حقوقية بشأن تداعياته الإنسانية.ويمثل "الخط الأصفر"، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيمًا جديدا للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يمتد ما بين 1.5 و6.5 كيلومتر داخل القطاع الساحلي، بحيث تسيطر إسرائيل على 58% من مساحة غزة.
https://sarabic.ae/20260418/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-سيواصل-عملياته-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-لإحباط-التهديدات--1112677592.html
https://sarabic.ae/20260418/ماكرون-يعلن-مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-جنوبي-لبنانوالجيش-اللبناني-يعلق-1112664293.html
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112681055_134:0:1202:801_1920x0_80_0_0_644ca9f84b706d77ba4376b5728f8642.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© AP Photo / Ariel Schalitجنود إسرائيليون يظهرون على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في شمال إسرائيل، 12 نيسان/ أبريل 2026
جنود إسرائيليون يظهرون على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان في شمال إسرائيل، 12 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي إنشاء ما وصفه بـ"خط أصفر" فاصل في جنوب لبنان، على غرار الخط الفاصل الذي يعتمده في قطاع غزة، بين قواته والمناطق التي تسيطر عليها حركة حماس الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه استهدف "مسلحين" قال إنهم حاولوا الاقتراب من قواته على امتداد هذا الخط.
وتعدّ هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الجيش الإسرائيلي عن هذا الإجراء، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان له أمس السبت، أن قواته رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية، أشخاصا وصفهم بـ"الإرهابيين" جنوب "الخط الأصفر"، مدعيًا أنهم "انتهكوا" اتفاق وقف إطلاق النار واقتربوا من المنطقة الواقعة شمال الخط بما شكل "تهديدا مباشرا" لقواته، وفق تعبيره.
وأكد أنه يحتفظ بـ"حق التحرك والتعامل مع أي تهديدات، رغم سريان وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى استمرار "العمليات العسكرية المحدودة" في المنطقة.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، قولهم إن تل أبيب تعتزم منع عودة السكان إلى نحو 55 بلدة وقرية تقع ضمن نطاق هذا الخط، ما يثير مخاوف من إطالة أمد النزوح في المناطق الحدودية.
في المقابل، كان "حزب الله" اللبناني أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، امتدت من جنوب لبنان حتى عمق 160 كيلومترا داخل الأراضي الإسرائيلية وصولًا إلى تل أبيب، وذلك خلال 45 يوما من المواجهات.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري مستمر، منذ الثاني من مارس/ آذار 2026، إذ تشن إسرائيل عمليات عسكرية في لبنان، أسفرت بحسب بيانات رسمية، عن سقوط نحو 2300 قتيل وأكثر من 7500 جريح، فضلًا عن نزوح ما يزيد على مليون شخص.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، توصل إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، في محاولة لاحتواء التصعيد، وفتح المجال أمام جهود التهدئة.
وكانت وسائل إعلام أمريكية، ذكرت أمس السبت، أن إسرائيل تعتزم تطبيق ما يعرف بـ"الخط الأصفر" داخل الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى منع عودة السكان إلى بلدات في جنوب لبنان.
وأوضح المسؤولون في الجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير الأمريكي، أنه "لن يُسمح بعودة اللبنانيين إلى نحو 55 قرية تقع ضمن نطاق المنطقة"، التي تقول إسرائيل إنها تسيطر عليها جنوبي لبنان، في إجراء يثير مخاوف حقوقية بشأن تداعياته الإنسانية.

ويشار إلى أن القوات الإسرائيلية تتمركز خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة، عقب وقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويمثل "الخط الأصفر"، المحدد بكتل خرسانية وعلامات صفراء، تقسيمًا جديدا للأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، حيث يمتد ما بين 1.5 و6.5 كيلومتر داخل القطاع الساحلي، بحيث تسيطر إسرائيل على 58% من مساحة غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала