https://sarabic.ae/20260418/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-تنفيذه-أولى-ضرباته-ضد-حزب-الله-اللبناني-منذ-وقف-إطلاق-النار-1112663905.html
الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذه أولى ضرباته ضد "حزب الله" اللبناني منذ وقف إطلاق النار
أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد عناصر "حزب الله" اللبناني، بزعم أنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، في أولى... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3d934648b641e6db3701c9d4dcb338a4.jpg
https://sarabic.ae/20260418/لمنع-عودة-سكان-55-قرية-إسرائيل-تخطط-لفرض-الخط-الأصفر-جنوب-لبنان-1112662147.html
https://sarabic.ae/20260417/الرئيس-اللبناني-استعدنا-لبنان-للمرة-الأولى-منذ-نحو-نصف-قرن--1112652412.html
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096415642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98f52325a35649c45ef26cdf1019da2c.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذه عدة غارات جوية في جنوب لبنان خلال اليوم الماضي ضد عناصر "حزب الله" اللبناني، بزعم أنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، في أولى عملياته منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس/ الجمعة.
وأفاد الجيش في بيان له، أن القوات العاملة جنوب "الخط الأصفر" في جنوب لبنان "رصدت عناصر إرهابية انتهكت تفاهمات وقف إطلاق النار واقتربت من القوات من شمال الخط الأصفر بشكل شكّل تهديدا مباشرا".
وأوضح أن سلاح الجو الإسرائيلي والقوات البرية "شنت غارات على الإرهابيين في عدة مناطق بجنوب لبنان" بهدف "إزالة التهديد".
ويشير "الخط الأصفر" في جنوب لبنان إلى خط انتشار الجيش مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ليلة الخميس الماضي.
كما أفاد الجيش أنه نفذ قصفا مدفعيا لدعم القوات البرية العاملة في جنوب لبنان، "وتم تدمير البنية التحتية للإرهاب ردًا على التهديدات".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يتصرف "وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي كذلك في بيانه، أنه "بناءا على ذلك، يُخوّل الجيش الإسرائيلي اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس ضد التهديدات، مع ضمان أمن المدنيين الإسرائيليين والقوات المنتشرة على الأرض".
وأضاف: "لا يحدّ وقف إطلاق النار من عمليات الدفاع عن النفس وإزالة التهديدات"، مؤكدا أنه "لن يسمح بإلحاق أي أذى بمواطني إسرائيل وجنودها، وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمنهم".
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل تطهير المنطقة الخاضعة لسيطرته حاليا من بنية "حزب الله" اللبناني التحتية وعناصره وأي تهديدات أخرى.
وفي وقت سابق من صباح أمس الجمعة، شهدت الجبهة بين لبنان وإسرائيل تصعيدا ميدانيا مع تبادل للقصف بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.
واستهدف الحزب
بنى تحتية تابعة لإسرائيل في مستوطنة "كرميئيل" برشقة صاروخية، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة".
وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حزب الله" أطلق نحو 25 صاروخا وعددا من الطائرات المسيرة باتجاه المناطق الشمالية خلال ساعة واحدة.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى اندلاع حرائق في مستوطنة "نهاريا"، حيث التهمت النيران عددا من السيارات عقب القصف الصاروخي الأخير من لبنان
، فيما تحدثت تقارير عن زيادة وتيرة الهجمات باتجاه الشمال.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ ضربات تستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها "حزب الله" في الهجمات الأخيرة على شمالي إسرائيل.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أمس الخميس، أن لبنان وإسرائيل، "اتفقا على بدء وقف لإطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة"، وذلك في إطار جهود التهدئة بين الجانبين.
وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه أجرى محادثات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون،
ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حيث تم التوافق على هذه الخطوة بهدف التمهيد لتحقيق السلام بين البلدين"، على حد قوله.