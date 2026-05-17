بوتين يناقش مع توكاييف القضايا الراهنة تحضيرا لزيارته المرتقبة إلى أستانا

سبوتنيك عربي

ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، في اتصال هاتفي القضايا الراهنة، المتعلقة بالتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس...

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للرئاسة الروسية "الكرملين": "تم خلال المكالمة مناقشة قضايا راهنة تتعلق بالتحضيرات لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها فلاديمير بوتين إلى أستانا، واجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي سيعقد هناك".وجاء في برقية التهنئة: "عزيزي قاسم جومارت كيميليفيتش! أرجو أن تتقبل مني أحر التهاني بمناسبة عيد ميلادك. لقد حظيتَ، من خلال جهودك كرئيس للدولة، باحترام كبير من مواطنيك ومكانة دولية مرموقة، من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتك الشخصية في تطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية، والشراكة والتحالف الاستراتيجيين الشاملين".وأضاف بوتين: "تقترب الاستعدادات لزيارتي الرسمية إلى كازاخستان من الاكتمال، وأنا على يقين بأن المحادثات المقبلة ستساهم في توسيع نطاق العلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة بين بلدينا وشعبينا".وتمنى بوتين لتوكاييف دوام الصحة والازدهار والنجاح.وبدوره أعرب الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، عن امتنانه لكرم الضيافة الذي حظي به خلال زيارته لموسكو للاحتفال بالذكرى الحادية والثمانين للنصر العظيم، وفقًا لما ذكره موقع الكرملين الإلكتروني.وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، على حضوره إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر هذا العاموقال بوتين: "من دواعي سروري البالغ رؤيتكم اليوم وغدا. فرغم كل ما يحدث حول هذا الحدث (يوم النصر)، فقد رأيتم أنه من الممكن القدوم إلى موسكو والتواجد مع روسيا خلال هذه الأيام. وهذا خير دليل على مستوى العلاقات بين كازاخستان وروسيا الاتحادية".وأكد الرئيس الروسي قائلاً: "يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إليكم وإلى إسهاماتكم الشخصية في تطوير العلاقات بين الدول. شكراً لكم مجدداً على وجودكم في موسكو".

