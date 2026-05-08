بوتين يشكر الرئيس الكازاخستاني على مشاركته في احتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على حضوره إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على حضوره إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.
وقال بوتين: "من دواعي سروري البالغ رؤيتكم اليوم وغدا. فرغم كل ما يحدث حول هذا الحدث (يوم النصر)، فقد رأيتم أنه من الممكن القدوم إلى موسكو والتواجد مع روسيا خلال هذه الأيام. وهذا خير دليل على مستوى العلاقات بين كازاخستان وروسيا الاتحادية".
وأكد الرئيس الروسي قائلاً: "يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إليكم وإلى إسهاماتكم الشخصية في تطوير العلاقات بين الدول. شكراً لكم مجدداً على وجودكم في موسكو".
وأشار إلى أن يوم النصر هو عيد مهم للغاية لشعبي روسيا وكازاخستان.
وأضاف بوتين: "أعلم أن عائلتكم مرتبطة بشكل مباشر بأحداث سنوات الحرب. بالنسبة لنا شخصيا ولشعوبنا، هذا عيد عظيم ومهم، وربما الأهم بالنسبة لنا جميعاً".
وسيشارك رئيس كازاخستان في احتفالات "يوم النصر"، التي تجري غدا 9 أيار/مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.