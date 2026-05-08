بوتين يشكر الرئيس الكازاخستاني على مشاركته في احتفالات عيد النصر

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
10:03 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تواجه بريكس سياسات ترامب التجارية؟
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
فوز الجزائري بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي يثير توترا مع المغرب
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يتهم "الناتو" بمساعدة إسرائيل في انتهاك القانون الدولي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:33 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
16:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: زلينسكي يتبنى الفكر النازي لذلك يهدد بتخريب يوم النصر العظيم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
من الملعب
من نهائي أوروبا إلى جنون الدوري المصري.. من يكتب المجد في اللحظة الأخيرة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
10:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الاتحاد السوفياتي في مواجهة الحركات النازية والفاشية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
استياء خليجي من الولايات المتحدة.. هل تتغير استراتيجية الحلفاء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
هدنة "عيد النصر".. موسكو تعلن وقف القتال.. الإمارات تكشف عن تمركز مقاتلات مصرية على أراضيها
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: سياسة واشنطن.. مفاوضات تحت النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
بوتين يشكر الرئيس الكازاخستاني على مشاركته في احتفالات عيد النصر
سبوتنيك عربي
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على حضوره إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر. 08.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال بوتين: "من دواعي سروري البالغ رؤيتكم اليوم وغدا. فرغم كل ما يحدث حول هذا الحدث (يوم النصر)، فقد رأيتم أنه من الممكن القدوم إلى موسكو والتواجد مع روسيا خلال هذه الأيام. وهذا خير دليل على مستوى العلاقات بين كازاخستان وروسيا الاتحادية".وأشار إلى أن يوم النصر هو عيد مهم للغاية لشعبي روسيا وكازاخستان.وسيشارك رئيس كازاخستان في احتفالات "يوم النصر"، التي تجري غدا 9 أيار/مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف على حضوره إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر.
وقال بوتين: "من دواعي سروري البالغ رؤيتكم اليوم وغدا. فرغم كل ما يحدث حول هذا الحدث (يوم النصر)، فقد رأيتم أنه من الممكن القدوم إلى موسكو والتواجد مع روسيا خلال هذه الأيام. وهذا خير دليل على مستوى العلاقات بين كازاخستان وروسيا الاتحادية".

وأكد الرئيس الروسي قائلاً: "يعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إليكم وإلى إسهاماتكم الشخصية في تطوير العلاقات بين الدول. شكراً لكم مجدداً على وجودكم في موسكو".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو خلال مشاركتهم في المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2026
بوتين: يوم النصر هو العيد الرئيسي لشعبي روسيا وبيلاروسيا
18:26 GMT
وأشار إلى أن يوم النصر هو عيد مهم للغاية لشعبي روسيا وكازاخستان.

وأضاف بوتين: "أعلم أن عائلتكم مرتبطة بشكل مباشر بأحداث سنوات الحرب. بالنسبة لنا شخصيا ولشعوبنا، هذا عيد عظيم ومهم، وربما الأهم بالنسبة لنا جميعاً".

وسيشارك رئيس كازاخستان في احتفالات "يوم النصر"، التي تجري غدا 9 أيار/مايو بمناسبة ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى.
