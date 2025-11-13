توكايف: إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
09:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
09:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
17:34 GMT
25 د
بلا قيود
خبير يتحدث عن أهمية كازاخستان لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الكفاءة الأمنية ووعي الضباط و القيادات العسكرية الروسية وراء إحباط مخطط خطف الطائرة ميغ- 31
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا يحتاج قلب الرجل إلى تمرينات أكثر من المرأة، والذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الجريمة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
10:03 GMT
40 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:44 GMT
7 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
عودة جزئية للحياة في مالي وسط حصار مسلح وأزمة وقود خانقة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: نظام كييف ليس عنده مربط الحل للنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاقية ليبية روسية لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الاحتكار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الضحك والكراهية.. كيف تختفي العنصرية وراء قناع "النكتة"؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
توكايف: إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير
وأشار توكايف في رسالته إلى الرئيس الروسي، والتي نقلت الخدمة الصحفية للرئيس الكازخستاني نصها، اليوم الخميس، إلى أن "إعلان انتقال العلاقات الدولية بين كازاخستان وروسيا إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل يكتسب أهمية خاصة. وستعزز هذه الوثيقة التعاون متعدد الجوانب بين بلدينا بشكل كبير".وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.وأضاف بوتين: "تزوّد ​​"غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".
أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير.
وأشار توكايف في رسالته إلى الرئيس الروسي، والتي نقلت الخدمة الصحفية للرئيس الكازخستاني نصها، اليوم الخميس، إلى أن "إعلان انتقال العلاقات الدولية بين كازاخستان وروسيا إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل يكتسب أهمية خاصة. وستعزز هذه الوثيقة التعاون متعدد الجوانب بين بلدينا بشكل كبير".
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، يوم الأربعاء، إعلانا بشأن انتقال العلاقات الكازاخستانية الروسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
بوتين: الروابط الإقليمية تشكل أساسا موثوقا للعلاقات الثنائية بين روسيا وكازاخستان
أمس, 13:20 GMT
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.
وأضاف بوتين: "تزوّد ​​"غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".
وتابع بوتين: "أعطيت الأولوية في المحادثات للتعاون الاقتصادي. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 28.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خمس إجمالي التجارة الخارجية لكازاخستان".
وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".
