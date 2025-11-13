https://sarabic.ae/20251113/توكايف-إعلان-الشراكة-الشاملة-من-شأنه-أن-يعزز-التعاون-بين-روسيا-وكازاخستان-بشكل-كبير-1107089999.html
توكايف: إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير
توكايف: إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T19:23+0000
2025-11-13T19:23+0000
2025-11-13T19:23+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107023306_0:0:3335:1876_1920x0_80_0_0_fd61466228690f205495e952da97863e.jpg
وأشار توكايف في رسالته إلى الرئيس الروسي، والتي نقلت الخدمة الصحفية للرئيس الكازخستاني نصها، اليوم الخميس، إلى أن "إعلان انتقال العلاقات الدولية بين كازاخستان وروسيا إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل يكتسب أهمية خاصة. وستعزز هذه الوثيقة التعاون متعدد الجوانب بين بلدينا بشكل كبير".وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية: "عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.وأضاف بوتين: "تزوّد "غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".
https://sarabic.ae/20251112/بوتين-الروابط-الإقليمية-تشكل-أساسا-موثوقا-للعلاقات-الثنائية-بين-روسيا-وكازاخستان-1107032719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0c/1107023306_463:0:3156:2020_1920x0_80_0_0_2f7e1eac80d577e61eb789ec857bd4dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
توكايف: إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير
أكد الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إعلان الشراكة الشاملة من شأنه أن يعزز التعاون بين روسيا وكازاخستان بشكل كبير.
وأشار توكايف في رسالته إلى الرئيس الروسي، والتي نقلت الخدمة الصحفية للرئيس الكازخستاني نصها، اليوم الخميس، إلى أن "إعلان انتقال العلاقات الدولية بين كازاخستان وروسيا إلى مستوى الشراكة والتحالف الاستراتيجي الشامل يكتسب أهمية خاصة. وستعزز هذه الوثيقة التعاون متعدد الجوانب بين بلدينا بشكل كبير".
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف، يوم الأربعاء، إعلانا بشأن انتقال العلاقات الكازاخستانية الروسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتحالف.
وقال بوتين عقب المحادثات الروسية- الكازاخستانية:
"عند دراسة القضايا الدولية الرئيسية، تأكد أن نهجنا في التعامل مع معظمها متقارب"، مشيرا إلى أن حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة تتجاوز بالفعل 96%.
وأضاف بوتين: "تزوّد "غازبروم" المستهلكين الكازاخستانيين بالغاز دونما انقطاع منذ سنوات عديدة وتدرس الآن مسألة توسيع إمدادات الغاز إلى كازاخستان، بما في ذلك شمالي وشرقي البلاد".
وتابع بوتين: "أعطيت الأولوية في المحادثات للتعاون الاقتصادي. في العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري 28.7 مليار دولار، وهو ما يمثل خمس إجمالي التجارة الخارجية لكازاخستان".
وبيّن بوتين أنه "بالنسبة لروسيا، تعد كازاخستان أيضا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين في رابطة الدول المستقلة وفي المنطقة الأوراسية ككل".