لوكاشينكو خلال محادثة مع ماكرون: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الامتحانات الرسمية في لبنان بين الحرب والنزوح... "اتفاقيات آبراهام"، أيّ مصير في ظل تحفظ السعودية وقطر؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: بوتين يوجه رسائل مهمة للغرب من كازاخستان
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
08:29 GMT
29 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
القرض الحسن في قلب العاصفة … شبكة أمان إجتماعية أم شرارة أزمة سياسيةٍ كبرى؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
12:03 GMT
45 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مبادرة الصدر .. هل تُعطي زخما سياسيا لملف نزع سلاح الفصائل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
إيران تنفي التوصل إلى مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، إسرائيل تعلن رسميا قطع علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لوكاشينكو خلال محادثة مع ماكرون: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسنر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال... 29.05.2026, سبوتنيك عربي
وقال خلال إحاطة صحفية مع قناة "إس تي في" البيلاروسية: "لقد قلت هذا شخصيًا، في حالة واحدة فقط (حينها سيتم استخدام الأسلحة النووية): إذا وقع عدوان على بيلاروسيا".وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أيضًا أنه لا يعتزم الدخول في أي حرب.وتابع: "أنت رجل مخضرم (للرئيس ماكرون)، تحرك. أنت اللاعب الرئيسي والقوة الدافعة في أوروبا اليوم، إن صح التعبير. لقد زرت أرمينيا، لذا عليك الآن أن تأتي وتتحدث إلينا في موسكو أو مينسك، وأن تحل هذه المسألة عبر الحوار".وأوضح أنه عرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي معه ومع بوتين في مينسك.ووفقًا له، اختتم الرئيسان (البيلاروسي والفرنسي) حوارهما بمناقشة ملف أوكرانيا.وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرّح للصحفيين، في وقت سابق، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورا. وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا - ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".
لوكاشينكو خلال محادثة مع ماكرون: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها

14:24 GMT 29.05.2026 (تم التحديث: 14:45 GMT 29.05.2026)
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسنر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها".
وقال خلال إحاطة صحفية مع قناة "إس تي في" البيلاروسية: "لقد قلت هذا شخصيًا، في حالة واحدة فقط (حينها سيتم استخدام الأسلحة النووية): إذا وقع عدوان على بيلاروسيا".
وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أيضًا أنه لا يعتزم الدخول في أي حرب.
وأشار إلى انه "كانت هناك أسئلة كثيرة ذات صلة، منها ما يتعلق بمفاوضات الولايات المتحدة معنا، والتي تطرقنا إليها بإيجاز".
وتابع: "أنت رجل مخضرم (للرئيس ماكرون)، تحرك. أنت اللاعب الرئيسي والقوة الدافعة في أوروبا اليوم، إن صح التعبير. لقد زرت أرمينيا، لذا عليك الآن أن تأتي وتتحدث إلينا في موسكو أو مينسك، وأن تحل هذه المسألة عبر الحوار".
وأوضح أنه عرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي معه ومع بوتين في مينسك.
ووفقًا له، اختتم الرئيسان (البيلاروسي والفرنسي) حوارهما بمناقشة ملف أوكرانيا.
لوكاشينكو: الجيشان البيلاروسي والروسي يجريان تدريبات ربع سنوية على استخدام القوة النووية
21 مايو, 12:37 GMT
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرّح للصحفيين، في وقت سابق، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورا.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي قوله: "لا نتمنى أن يحدث شيء لا قدّر الله. لقد رأيتم التدريب النووي. لن يفكر أحد في أي شيء هنا. فور وقوع هجوم علينا، فور حدوث عدوان، سيحصل المعتدي على الرد بجميع أنواع الأسلحة. وإلا، فلماذا نحتفظ به عندنا؟ هذا مؤكد. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا - ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له
