لوكاشينكو خلال محادثة مع ماكرون: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسنر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال...
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسنر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن "بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها".
وقال خلال إحاطة صحفية مع قناة "إس تي في" البيلاروسية: "لقد قلت هذا شخصيًا، في حالة واحدة فقط (حينها سيتم استخدام الأسلحة النووية): إذا وقع عدوان على بيلاروسيا".
وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أيضًا أنه لا يعتزم الدخول في أي حرب.
وأشار إلى انه "كانت هناك أسئلة كثيرة ذات صلة، منها ما يتعلق بمفاوضات الولايات المتحدة معنا، والتي تطرقنا إليها بإيجاز".
وتابع: "أنت رجل مخضرم (للرئيس ماكرون)، تحرك. أنت اللاعب الرئيسي والقوة الدافعة في أوروبا اليوم، إن صح التعبير. لقد زرت أرمينيا، لذا عليك الآن أن تأتي وتتحدث إلينا في موسكو أو مينسك، وأن تحل هذه المسألة عبر الحوار".
وأوضح أنه عرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي معه ومع بوتين في مينسك.
ووفقًا له، اختتم الرئيسان (البيلاروسي والفرنسي) حوارهما بمناقشة ملف أوكرانيا.
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرّح للصحفيين، في وقت سابق، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورا.
ونقلت وكالة "بيلتا" عن الرئيس البيلاروسي قوله: "لا نتمنى أن يحدث شيء لا قدّر الله. لقد رأيتم التدريب النووي. لن يفكر أحد في أي شيء هنا. فور وقوع هجوم علينا، فور حدوث عدوان، سيحصل المعتدي على الرد بجميع أنواع الأسلحة. وإلا، فلماذا نحتفظ به عندنا؟ هذا مؤكد. وهذا مهم جدا بالنسبة لنا".
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا - ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".