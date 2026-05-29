لوكاشينكو خلال محادثة مع ماكرون: بيلاروسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا في حال العدوان عليها

سبوتنيك عربي

29.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-29T14:45+0000

وقال خلال إحاطة صحفية مع قناة "إس تي في" البيلاروسية: "لقد قلت هذا شخصيًا، في حالة واحدة فقط (حينها سيتم استخدام الأسلحة النووية): إذا وقع عدوان على بيلاروسيا".وأضاف أنه أبلغ الرئيس الفرنسي أيضًا أنه لا يعتزم الدخول في أي حرب.وتابع: "أنت رجل مخضرم (للرئيس ماكرون)، تحرك. أنت اللاعب الرئيسي والقوة الدافعة في أوروبا اليوم، إن صح التعبير. لقد زرت أرمينيا، لذا عليك الآن أن تأتي وتتحدث إلينا في موسكو أو مينسك، وأن تحل هذه المسألة عبر الحوار".وأوضح أنه عرض على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي معه ومع بوتين في مينسك.ووفقًا له، اختتم الرئيسان (البيلاروسي والفرنسي) حوارهما بمناقشة ملف أوكرانيا.وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرّح للصحفيين، في وقت سابق، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورا. وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا - ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي في نظام مخطط له

