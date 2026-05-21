بوتين: الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد
لوكاشينكو: الجيشان البيلاروسي والروسي يجريان تدريبات ربع سنوية على استخدام القوة النووية
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيشين البيلاروسي والروسي، يجريان... 21.05.2026, سبوتنيك عربي
لوكاشينكو: الجيشان البيلاروسي والروسي يجريان تدريبات ربع سنوية على استخدام القوة النووية

12:37 GMT 21.05.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 21.05.2026)
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيشين البيلاروسي والروسي، يجريان تدريبات مشتركة كل ربع عام على استخدام الأسلحة النووية والدعم النووي.
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، عن لوكاشينكو قوله للرئيس الروسي خلال الاجتماع: "هذا هو التدريب المشترك الأول من نوعه، ولكن من حيث عناصره ومكوناته، اتضح أن هيئات الأركان العامة ووزراء الدفاع لدينا يجرونه كل ربع عام، ولكن من دون مشاركتنا (الرؤساء). وقد ناقشنا إمكانية مشاركة الرؤساء في الشتاء الماضي".

وأضاف: "أنا أدعمكم تمامًا، فنحن لا نشكّل أي تهديد لأحد، لكننا نمتلك هذه الأسلحة، ونحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا المشترك من بريست إلى فلاديفوستوك بكل الوسائل المتاحة. إذا كان لدينا شيء في أيدينا، فيجب أن نعرف كيف نستخدمه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بنقل ذخائر نووية إلى نقاط تخزين ميدانية ضمن منطقة تمركز في بيلاروسيا، في إطار تدريبات القوات النووية الروسية.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "في إطار تدريبات القوات النووية، تم تأمين نقل ذخائر نووية إلى نقاط التخزين الميدانية التابعة لمنطقة تمركز لواء الصواريخ في جمهورية بيلاروسيا".
وأعلنت الوزارة أن وحدة صاروخية بيلاروسية تجري تدريبات على التحضير لإطلاق صواريخ منظومة "إسكندر- إم" العملياتية التكتيكية باستخدام ذخائر خاصة.
وقالت الوزارة في بيانها: "ينفذ أفراد الوحدة الصاروخية التابعة لجمهورية بيلاروسيا مهام تدريبية قتالية تتعلق باستلام ذخائر خاصة لمنظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر- إم"، وتجهيز منصات الإطلاق الحاملة لها، والتحرك السري إلى المنطقة المحددة للتحضير لعمليات الإطلاق".
الجيش الروسي يبدأ تدريبات على إعداد واستخدام القوات النووية - وزارة الدفاع
