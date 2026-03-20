قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

سبوتنيك عربي

دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي، إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، "بشكل فوري ودون عوائق"، وذلك وفقًا للبيان الختامي الصادر عن قادة الاتحاد عقب... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T06:10+0000

2026-03-20T06:10+0000

2026-03-20T06:10+0000

وجاء في الوثيقة: "يستنكر المجلس الأوروبي استمرار الوضع الإنساني الكارثي في غزة، ويدعو إسرائيل إلى ضمان الوصول الفوري وغير المقيّد والتوزيع المستدام والواسع النطاق للمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عبر الممر البحري القبرصي بالإضافة إلى الطرق البرية".وأشارت إلى أن المجلس "ناقش الوضع المتدهور في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو أمر مثير للقلق".وقالت الوثيقة: "يدين المجلس الأوروبي بشدة الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها إسرائيل بهدف توسيع وجودها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي أعلنتها المحكمة الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو (تموز) 2024، غير قانونية، ويدعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، حكمًا يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، إلى حين صدور قرار نهائي.وتقول تلك المنظمات إن "تبادل معلومات الموظفين قد يُشكل خطرًا على سلامتهم، نظرًا لمقتل أو إصابة المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة".محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزةالكرملين: روسيا لم تحدد موقفها من المشاركة في "مجلس السلام"

https://sarabic.ae/20260227/وصول-سفينة-أم-الإمارات-بـ-7300-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-ميناء-العريش-لدعم-غزة-1110840160.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي