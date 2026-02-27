عربي
محكمة إسرائيل العليا تجمد قرار منع منظمات الإغاثة من العمل في غزة
وقالت المحكمة في حكمها، ردا على التماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية صفة هذه المنظمات في إسرائيل: "دون اتخاذ أي موقف، يُصدر هذا الأمر المؤقت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتقول منظمات الإغاثة إن تبادل معلومات الموظفين قد يُشكل خطرا على سلامتهم، نظراً لمقتل أو إصابة المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة. وتزعم إسرائيل أن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل المساعدات من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتنفي المنظمات الإنسانية تحويل أي مساعدات كبيرة.وتقول المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، أثينا رايبورن، إنهم "لا يزالون ينتظرون معرفة كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل"، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال "كارثيا".ولم يردّ المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على طلبات التعليق فورا.
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام
مراكز المساعدات في غزة... مصائد موت أثناء الحصول على بعض الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة غير حكومية أجنبية تعمل في غزة والضفة الغربية، إلى حين صدور قرار نهائي.
وقالت المحكمة في حكمها، ردا على التماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية صفة هذه المنظمات في إسرائيل: "دون اتخاذ أي موقف، يُصدر هذا الأمر المؤقت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتقول منظمات الإغاثة إن تبادل معلومات الموظفين قد يُشكل خطرا على سلامتهم، نظراً لمقتل أو إصابة المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة. وتزعم إسرائيل أن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل المساعدات من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتنفي المنظمات الإنسانية تحويل أي مساعدات كبيرة.
وتقول المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، أثينا رايبورن، إنهم "لا يزالون ينتظرون معرفة كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل"، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال "كارثيا".
ولم يردّ المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على طلبات التعليق فورا.
