https://sarabic.ae/20260319/الكرملين-روسيا-لم-تحدد-موقفها-من-المشاركة-في-مجلس-السلام-1111680845.html
الكرملين: روسيا لم تحدد موقفها من المشاركة في "مجلس السلام"
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن موقف روسيا من المشاركة في "مجلس السلام" لم يُحدد بعد. 19.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-19T22:59+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
وقال بيسكوف لصحيفة "سبوتنيك" الروسية، تعليقًا على إمكانية مشاركة روسيا في "مجلس السلام": "في هذه المسألة، لم يتم حتى الآن بلورة موقف".وكان المتحدث باسم الكرملين قد أفاد في وقت سابق بأن وزارة الخارجية الروسية تواصل صياغة موقفها بشأن جدوى مشاركة روسيا في "مجلس السلام".وفي وقت سابق، وجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات للمشاركة في أعمال "مجلس السلام" بشأن غزة إلى قادة نحو 50 دولة، حيث أعلن عدد من الدول خلال الأيام الماضية تلقيهم دعوة من الرئيس الأمريكي.وتضم قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان. كما تشمل القائمة روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
