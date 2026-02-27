وصول سفينة "أم الإمارات" بـ 7300 طن من المساعدات الإنسانية إلى ميناء العريش لدعم غزة

عربي
وصلت سفينة المساعدات الإنسانية "أم الإمارات" إلى ميناء العريش في مصر، محمّلة بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة في المجال الإنساني، عبر عملية "الفارس الشهم 3"، بهدف التخفيف من معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكان في استقبال السفينة لدى وصولها سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، حمد عبيد الزعابي، برفقة وفد رفيع المستوى من المؤسسات والجهات الخيرية الإماراتية، وشركاء العملية في مصر، حيث اطلعوا على إجراءات الاستقبال والتفريغ وخطط نقل المساعدات إلى المركز اللوجستي الإماراتي في العريش.
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني
30 أكتوبر 2025, 18:50 GMT
وأكد الزعابي أن استمرار الدعم الإنساني الإماراتي لأكثر من عامين ونصف، من خلال فرق المساعدات الإنسانية وفريق عملية "الفارس الشهم 3"، يعكس التزام دولة الإمارات الثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن العمل الإنساني نهج مستدام لا يتوقف.
وتضمّ حمولة السفينة مساعدات غذائية ومواد إيواء ومستلزمات صحية وطبية، تم تجهيزها بمشاركة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة، لتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة.
