سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني
وتحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تحميل 4680 طناً من المواد الغذائية الأساسية، و2160 طناً من مواد بناء الملاجئ والخيام والملابس الشتوية، فضلاً عن 360 طناً من الإمدادات الطبية وأربع صهاريج مياه، على متن السفينة في ميناء أبوظبي.ومنذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات أكثر من عشر سفن محملة بمساعدات إنسانية لسكان القطاع الفلسطيني، تم تفريغها في ميناء العريش المصري أو ميناء أشدود الإسرائيلي.
ar_EG
وصلت سفينة الإمارات الإنسانية، التي تحمل 7,200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، اليوم الخميس، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وتحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
وشهدت عملية نقل وشحن المساعدات تنسيقا بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتكامل الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمدنيين في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تحميل 4680 طناً من المواد الغذائية الأساسية، و2160 طناً من مواد بناء الملاجئ والخيام والملابس الشتوية، فضلاً عن 360 طناً من الإمدادات الطبية وأربع صهاريج مياه، على متن السفينة في ميناء أبوظبي
ومنذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات أكثر من عشر سفن محملة بمساعدات إنسانية لسكان القطاع الفلسطيني، تم تفريغها في ميناء العريش المصري أو ميناء أشدود الإسرائيلي.