عربي
سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني
سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني
سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
وصلت سفينة الإمارات الإنسانية، التي تحمل 7,200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، اليوم الخميس، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لنقلها إلى... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T18:50+0000
2025-10-30T18:50+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
الامارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg
وتحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تحميل 4680 طناً من المواد الغذائية الأساسية، و2160 طناً من مواد بناء الملاجئ والخيام والملابس الشتوية، فضلاً عن 360 طناً من الإمدادات الطبية وأربع صهاريج مياه، على متن السفينة في ميناء أبوظبي.ومنذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات أكثر من عشر سفن محملة بمساعدات إنسانية لسكان القطاع الفلسطيني، تم تفريغها في ميناء العريش المصري أو ميناء أشدود الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20250915/سفينة-حمدان-الإنسانية-تصل-إلى-ميناء-العريش-المصري-دعما-للشعب-الفلسطيني-1104860438.html
قطاع غزة
الامارات العربية المتحدة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_68fa2402eed71e5f2ad951f894afbe54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, الامارات العربية المتحدة, العالم العربي

سفينة الإمارات الإنسانية تصل إلى ميناء العريش دعما للشعب الفلسطيني

18:50 GMT 30.10.2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
وصلت سفينة الإمارات الإنسانية، التي تحمل 7,200 طن من المواد الغذائية والإيوائية والطبية، اليوم الخميس، إلى ميناء العريش بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.
وتحمل السفينة التي تأتي ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، مساعدات غذائية مختلفة، بالإضافة إلى مساعدات إيوائية وطبية، بهدف تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها سكان قطاع غزة.
وشهدت عملية نقل وشحن المساعدات تنسيقا بالتعاون بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتكامل الجهود الوطنية وسرعة الاستجابة لتقديم الدعم الإغاثي العاجل للمدنيين في القطاع، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
سفينة "حمدان الإنسانية" تصل إلى ميناء العريش المصري دعما للشعب الفلسطيني
15 سبتمبر, 10:28 GMT
وكانت تقارير سابقة أشارت إلى تحميل 4680 طناً من المواد الغذائية الأساسية، و2160 طناً من مواد بناء الملاجئ والخيام والملابس الشتوية، فضلاً عن 360 طناً من الإمدادات الطبية وأربع صهاريج مياه، على متن السفينة في ميناء أبوظبي.
ومنذ بدء الأزمة الحالية في قطاع غزة، أرسلت الإمارات أكثر من عشر سفن محملة بمساعدات إنسانية لسكان القطاع الفلسطيني، تم تفريغها في ميناء العريش المصري أو ميناء أشدود الإسرائيلي.
